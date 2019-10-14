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Из-за тёплой погоды в Минске продлят прокат велосипедов и электросамокатов

15.10.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезон проката продлен! Минчане смогут брать в аренду электросамокаты и велосипеды еще месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за тёплой погоды в Минске продлят прокат велосипедов и электросамокатов

В холодный период года транспорт будет храниться в специальных ремонтных цехах, там их приведут в порядок. На зимние каникулы электросамокаты уйдут в ноябре. Велосипеды пробудут на улицах города до первого снега.

Обратно они вернутся весной, как только потеплеет. В следующем сезоне минчане смогут опробовать новинку – электровелосипеды, которые можно будет взять в аренду. 

Из-за тёплой погоды в Минске продлят прокат велосипедов и электросамокатов

Вадим Осипчик, директор компании шеринга:
Самокатов  у нас 250, а обычных велосипедов у нас три тысячи.  В новом сезоне будет полностью переделано программное обеспечение. Мы возьмем совершенно другие самокаты, которые будут приспособлены к нашим дорожным покрытиям.

Люди в материале: Вадим Осипчик
 
 
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Новости Беларуси. Сезон проката продлен! Минчане смогут брать в аренду электросамокаты и велосипеды еще месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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