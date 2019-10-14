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Эверест решили измерить повторно

15.10.2019 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Останется ли Эверест самой высокой горой в мире? Власти Непала и Китая, на границе которых располагается вершина, решили провести повторные измерения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эверест решили измерить повторно

Об этом договорились главы двух государств. По мнению экспертов, высота горы могла уменьшиться на несколько сантиметров в результате сильного землетрясения 2015 года.

Эверест решили измерить повторно

Напомним, нынешняя официально признанная высота Эвереста – 8 тысяч 848 метров.

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Новости мира. Останется ли Эверест самой высокой горой в мире? Власти Непала и Китая, на границе которых располагается вершина, решили провести повторные...
 
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