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«Лидское пиво» предложило белорусским потребителям две специальные зимние новинки — пряные пиво и квас

15.10.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

«Лидское пиво» предложило белорусским потребителям две специальные зимние новинки — пряные пиво и квас

Оба продукта продолжают многолетнюю традицию компании по выпуску необычных сортов к началу зимнего сезона, в ритейле они будут доступны до февраля.

Лидский квас «Зімовы» представляет собой натуральный квас брожения, его рецептура была разработана специально к зимнему периоду. Чтобы создать вкусовое ощущение праздника, тепла и уюта, традиционный хлебный квас дополнили экстрактами вишни и корицы, которые придают ему фруктово-пряные нотки. «Зімовы» позиционируется как самостоятельный напиток, но хорошо подойдет к блюдам праздничного и повседневного стола. Как и весь ассортимент Лидского кваса, новинка не содержит консервантов. Также производитель позаботился об удобном формате для потребителей, выпустив новинку в удобной таре 0,5 и 1,5 л.

Кроме «Зімовага» кваса «Лидское пиво» снова порадует белорусов сезонной серией пива – ЛІДСКАЕ «Зімовае». В прошлом году оно было приготовлено с добавлением ноток гвоздики, корицы и можжевельника. Вкус получился одновременно терпкий, пряный и сладковатый, передающий атмосферу зимних праздников. Натуральные добавки гармонично подчеркнули глубину вкуса темного пива. Потребители отмечали это в многочисленных отзывах, поэтому в этом сезоне принято решение вернуть белорусам полюбившийся сорт.

Пиво содержит 5% алкоголя, имеет богатый тёмный цвет (75 EBC), плотность составляет 12,5%. Этот сорт рекомендуется подавать охлажденным чуть ниже комнатной температуры (+12 +14 °C). В этом сезоне помимо стеклянной бутылки объемом 0,5 л на полках впервые появится и дополнительный формат ПЭТ 1 л.

“Наша компания выпускает зимние новинки с 2009 года. Это хорошая возможность подчеркнуть праздничную атмосферу и порадовать потребителей необычными вкусами. При этом основной принцип остается неизменным: новинки производится на основе натуральных ингредиентов, – отметили в компании “Лидское пиво”. – Мы особо ценим теплоту личного общения между людьми и надеемся, что наши новинки станут хорошим дополнением к традиции белорусов собираться в кругу друзей”.

Дизайн этикетки обеих новинок выполнен в едином стиле. На коричневом фоне расположены силуэты зимних атрибутов: снежинки, сугробы, елка, праздничные украшения. Этикетка кваса дополнена композицией вишни и корицы. Все элементы отсылают к атмосфере новогодних праздников.

* Чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью.

 
 
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Оба продукта продолжают многолетнюю традицию компании по выпуску необычных сортов к началу зимнего сезона, в ритейле они будут доступны до февраля. Лидский квас...
 

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