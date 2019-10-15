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УЕФА открыл дело против Болгарии за расизм фанатов на игре с Англией

15.10.2019 22:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проходивший в понедельник в Софии матч дважды прерывался из-за оскорблений болгарскими фанатами чернокожих игроков сборной Англии.


 На фоне скандала президент Болгарской федерации футбола ушел в оставку, а в офисе организации прошли обыски
Фото: Global Look Press
УЕФА завел дисциплинарное дело против Болгарского футбольного союза из-за поведения фанатов национальной команды на матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Англии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте европейского футбольного союза, пишет РБК.

Дело в отношении Болгарии открыто по статьям о расистском поведении болельщиков, бросании фанатами посторонних предметов на поле, неуважении к национальному гимну и воспроизведении видеоповторов на табло стадиона.

Против Футбольной ассоциации Англии УЕФА также завел дело за неуважение к гимну и недостаточное количество стюардов на гостевом секторе.


Матч между сборными Болгарии и Англии дважды прерывался из-за расистских оскорблений со стороны болгарских болельщиков в адрес чернокожих футболистов сборной Англии Рахима Стерлинга и Тайрона Мингза. Во время одной из пауз судья встречи вынужден был увести обе команды в подтрибунное помещение. Встреча завершилась победой англичан со счетом 6:0.

Во вторник утром премьер-министр Болгарии Красен Кралев потребовал от президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова уйти в отставку. Причиной ультиматума стал скандал с расизмом фанатов и общее положение футбольных дел в стране. Позднее Болгарский футбольный союз сообщил об уходе Михайлова с занимаемой должности, а в офисе организации прошли обыски.

Ранее Болгарский футбольный союз был наказан за расизм фанатов частичным закрытием трибун на последних двух матчах отбора Евро-2020. Из-за новых обвинений сборной Болгарии грозит проведение следующих домашних матчей без зрителей, а также денежный штраф.
 
 
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Проходивший в понедельник в Софии матч дважды прерывался из-за оскорблений болгарскими фанатами чернокожих игроков сборной Англии.
 
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