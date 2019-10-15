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Более 50 гимнасток из 9 стран примут участие в турнире на призы Марины Лобач

15.10.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В предстоящие выходные, 19-20 октября, на коврах минского Дворца художественной гимнастики пройдет 17-й международный турнир на призы Марины Лобач. Грации будут бороться за именную статуэтку олимпийской чемпионки.



Юные «художницы», которым по 10-14 лет, разыграют 14 комплектов наград в индивидуальных упражнениях. Как рассказал МЛЫН.BY пресс-секретарь Белорусской ассоциации гимнастики Максим Яссин, нашу команду представят призеры прошлогоднего турнира Дарья Ткачева, Арина Красноруцкая и Ксения Стешиц. На недавнем чемпионате Беларуси девочки на троих завоевали 12 медалей.


В свое время через турнир на призы Марины Лобач прошли звезды белорусской художественной гимнастики — Анастасия Иванькова, Валерия Курильская, Мелитина Станюта, Арина Шарапа, Анастасия Салос, Алина Горносько, Екатерина Галкина. Многие из них были ученицами олимпийской чемпионки Сеула (1988).

— Соревнования с каждым годом поднимаются на новый уровень, меняется формат, — сказала Марина Лобач, которая на своем турнире будет работать главным судьей. — Сейчас, к примеру, не будет групповых упражнений, только индивидуальные. После всех номеров гимнастки примут участие в гала-представлении.

Марина Лобач — уроженка Смолевичей, первая советская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Заслуженный мастер спорта СССР.
 
 
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В предстоящие выходные, 19-20 октября, на коврах минского Дворца художественной гимнастики пройдет 17-й международный турнир на призы Марины Лобач. Грации будут...
 
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