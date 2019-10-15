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Шок! Лежачий отец и шестеро детей безвылазно прожили 9 лет в подвале фермы, ожидая "конца света"

15.10.2019 21:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция в Нидерландах обнаружила на отдаленной ферме мужчину и шестерых детей, которые девять лет жили в полной изоляции от общества в ожидании "конца света"О семье стало известно после того, как старший сын пришел в деревенский паб и попросил о помощи.

Полиция в Нидерландах обнаружила на отдаленной ферме мужчину и шестерых детей, которые девять лет жили в полной изоляции от общества в ожидании "конца света". О семье стало известно после того, как старший сын пришел в деревенский паб и попросил о помощи.

Владелец бара рассказал телеканалу RTV, что молодой человек заказал и выпил пять кружек пива. У него были длинные волосы, грязная борода, он был одет в старую одежду, выглядел смущенным и изъяснялся "как ребенок". Посетитель сообщил, что девять лет не выходил наружу, а на ферме, откуда он пришел, остались пятеро его братьев и сестер, и он не хочет, чтобы они жили так дальше.


По данным телеканала, полиция обыскала ферму и обнаружила за шкафом в гостиной лестницу в подвал. Там находились прикованный к постели мужчина и дети в возрасте от 16 до 25 лет, официально не зарегистрированные. Мать детей предположительно умерла до того, как семья переехала в эту деревню, а у отца, по данным СМИ, случилось кровоизлияние в мозг. Семья кормилась за счет огорода и домашнего скота.

Полиция провинции Дренте сообщила об аресте 58-летнего арендатора дома, он отказывается от сотрудничества. Власти подчеркнули, что речь идет не о владельце дома и не об отце семейства. Собственников фермы потрясли новости о том, что, помимо арендатора, там жили еще семь человек. По их словам, они сдали дом на несколько лет одному съемщику, а остальных обнаруженных на ферме не знают, передает AD.


Соседи рассказывают, что видели на ферме только одного человека (предположительно, речь идет об арестованном арендаторе). Он практически на весь день уезжал куда-то на старой машине и не поддерживал близкие отношения с соседями. Один из местных жителей рассказал, что мужчина не позволял близко подходить к ферме и наблюдал за происходящим вокруг из бинокля. Вокруг фермы были расставлены камеры. Отмечается, что несколько лет назад домом уже интересовалась полиция, но на участок тогда попасть не смогла, пишет De Telegraaf.
 
 
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Полиция в Нидерландах обнаружила на отдаленной ферме мужчину и шестерых детей, которые девять лет жили в полной изоляции от общества в ожидании "конца света"О...
 
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