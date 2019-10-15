Полиция в Нидерландах обнаружила на отдаленной ферме мужчину и шестерых детей, которые девять лет жили в полной изоляции от общества в ожидании "конца света". О семье стало известно после того, как старший сын пришел в деревенский паб и попросил о помощи.





Владелец бара рассказал телеканалу RTV, что молодой человек заказал и выпил пять кружек пива. У него были длинные волосы, грязная борода, он был одет в старую одежду, выглядел смущенным и изъяснялся "как ребенок". Посетитель сообщил, что девять лет не выходил наружу, а на ферме, откуда он пришел, остались пятеро его братьев и сестер, и он не хочет, чтобы они жили так дальше.









По данным телеканала, полиция обыскала ферму и обнаружила за шкафом в гостиной лестницу в подвал. Там находились прикованный к постели мужчина и дети в возрасте от 16 до 25 лет, официально не зарегистрированные. Мать детей предположительно умерла до того, как семья переехала в эту деревню, а у отца, по данным СМИ, случилось кровоизлияние в мозг. Семья кормилась за счет огорода и домашнего скота.





Полиция провинции Дренте сообщила об аресте 58-летнего арендатора дома, он отказывается от сотрудничества. Власти подчеркнули, что речь идет не о владельце дома и не об отце семейства. Собственников фермы потрясли новости о том, что, помимо арендатора, там жили еще семь человек. По их словам, они сдали дом на несколько лет одному съемщику, а остальных обнаруженных на ферме не знают, передает AD.









пишет De Telegraaf. Соседи рассказывают, что видели на ферме только одного человека (предположительно, речь идет об арестованном арендаторе). Он практически на весь день уезжал куда-то на старой машине и не поддерживал близкие отношения с соседями. Один из местных жителей рассказал, что мужчина не позволял близко подходить к ферме и наблюдал за происходящим вокруг из бинокля. Вокруг фермы были расставлены камеры. Отмечается, что несколько лет назад домом уже интересовалась полиция, но на участок тогда попасть не смогла,De Telegraaf.



