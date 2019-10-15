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Беларусы приняли участие в Рижской конференции по безопасности в Европе

15.10.2019 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Риге завершила работу ежегодная Рижская конференция, где обсуждаются вопросы европейской безопасности. Не обошлось без обсуждения Беларуси.

Беларусы приняли участие в Рижской конференции по безопасности в Европе
В Риге завершила работу ежегодная Рижская конференция, где обсуждаются вопросы европейской безопасности. Не обошлось без обсуждения Беларуси.

В двухдневном мероприятии приняли участие более сотни политиков, журналистов, военных, дипломатов, экспертов по безопасности и международным отношениям из разных стран Европы, России, США, Канады, чиновники НАТО, ЕС, ООН, международных организаций и частных корпораций.

Среди рабочих тем были растущая угроза со стороны России, ситуация в Украине, растущее влияние Китая, кибербезопасность, будущее НАТО, вопросы экономики, экологии и другие.


На полях Рижской конференция. Фото: организаторов, Latvian Transatlantic Organisation

Среди гостей были представители беларусского Министерства обороны, а также инсполнительный директор инициативы iSANS Влад Кобец, политический обозреватель Роман Яковлевский, бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников, эксперты Арсений Сивицкий, Андрей Поротников, журналист Александр Отрощенков.

О наиболее интересных моментах конференции рассказал Reform.by политический обозреватель Роман Яковлевский:

«Я бы отметил два момента среди разных панелей выступающих. Так, эксперт из Германии, в связи с юбилейным 70-м саммитом НАТО, который пройдет в Лондоне 3 декабря, высказал тревогу в отношении того, что на саммите может прозвучать очередное заявление Трампа, которое может касаться больного вопроса взносов стран в бюджет этой организации, и юбилейный саммит может пройти вовсе не в юбилейной атмосфере. Еще одной примечательной особенностью является и то, что на такие саммиты приглашают и некоторых представителей стран-членов ОДКБ. И я бы полностью не исключал, что в этот раз в саммите примет участие представитель какой-нибудь неожиданной страны», — сказал Яковлевский.

Он также отметил дискуссию на панели, посвященной росту влияния Китая.

«Там произошла острая дискуссия между японским и китайским профессорами. Не все аргументы китайского ученого по поводу защиты руководящей роли партии представлялись безосновательными. Какой-то смысл тут был, особенно учитывая, что Китай развивается и наращивает влияние, в отличие от европейских демократий», — отметил обозреватель.

По его словам, на конференции упоминалась и Беларусь.

«При неформальном общении с некоторыми российскими экспертами снова, к сожалению, проявляется неосведомленность, на основании чего строятся ложные предположения о возможности аннексии Беларуси, а также о ее роли в Украине», – заметил Роман Яковлевский.
 
 
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В Риге завершила работу ежегодная Рижская конференция, где обсуждаются вопросы европейской безопасности. Не обошлось без обсуждения Беларуси.
 
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