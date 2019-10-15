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Миссия БДИПЧ ОБСЕ приступила к наблюдению за парламентской кампанией в Беларуси

15.10.2019 21:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По приглашению белорусских властей наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сегодня открыли миссию по наблюдению за выборами в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Такая информация размещена на официальном сайте ОБСЕ, сообщает БЕЛТА.

Миссия, которую возглавляет Корнелия Вилльемин Анке Йонкер, состоит из основной группы в составе 11 экспертов, которые базируются в Минске, и 30 долгосрочных наблюдателей, которые будут работать по всей стране с 23 октября. Кроме того, ожидается, что государства - участники ОБСЕ направят 400 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут в Беларусь за несколько дней до выборов.


Фото МИД
Миссия оценит проведение выборов на соответствие обязательствам в рамках ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству.

Неотъемлемой частью наблюдения станут встречи с представителями органов государственной власти, политических партий, гражданского общества, средств массовой информации и международного сообщества.

В частности, сегодня глава миссии БДИПЧ встретилась с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко. Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией международного наблюдения по линии БДИПЧ.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.
 
Теги: Минск
 
 
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По приглашению белорусских властей наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сегодня открыли миссию по наблюдению за...
 
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