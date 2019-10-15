|
Уникальная выставка «Порхающие цветы» работает в музее Бреста
16.10.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 15 октября в Брестском областном краеведческом музее работает уникальная
Едва ли найдется на Земле человек, который не восхищался бы ими. Как красивыми цветами. Во всех уголках мира есть коллекционеры, которые собирают бабочек, словно они - произведения искусства.
Размах причудливо изрезанных крыльев, восхитительные расцветки – яркие и пестрые сверху, почти монохромные, маскирующиеся под цвет коры и листьев деревьев – снизу. Крылья покрыты чешуйками, от структуры и расположения которых зависит причудливость их окраски.
Создатель первой научной систематики животных Карл Линней придумывал названия видов бабочек, сравнивая их с мифическими богами классической древности. Это стало традицией лепидоптерологов, ученых, изучающих бабочек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 15 октября в Брестском областном краеведческом музее работает уникальная выставка «Порхающие цветы». Это – бабочки, символы и талисманы любви, яркое и и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)