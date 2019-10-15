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Уникальная выставка «Порхающие цветы» работает в музее Бреста

16.10.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 15 октября в Брестском областном краеведческом музее работает уникальная выставка «Порхающие цветы». Это – бабочки, символы и талисманы любви, яркое и и недолговечное украшение нашего мира.

Уникальная выставка «Порхающие цветы» работает в музее Бреста

Едва ли найдется на Земле человек, который не восхищался бы ими. Как красивыми цветами. Во всех уголках мира есть коллекционеры, которые собирают бабочек, словно они - произведения искусства.

Уникальная выставка «Порхающие цветы» работает в музее Бреста

Размах причудливо изрезанных крыльев, восхитительные расцветки – яркие и пестрые сверху, почти монохромные, маскирующиеся под цвет коры и листьев деревьев – снизу. Крылья покрыты чешуйками, от структуры и расположения которых зависит причудливость их окраски.

Уникальная выставка «Порхающие цветы» работает в музее Бреста

Создатель первой научной систематики животных Карл Линней придумывал названия видов бабочек, сравнивая их с мифическими богами классической древности. Это стало традицией лепидоптерологов, ученых, изучающих бабочек.

 
 
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  С 15 октября в Брестском областном краеведческом музее работает уникальная выставка «Порхающие цветы». Это – бабочки, символы и талисманы любви, яркое и и...
 
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