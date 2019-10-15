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Лукашенко назначил Юрия Назаренко командующим внутренними войсками
16.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками Юрия Назаренко, сообщает «МИР 24».
«То, что вы не руководили соединениями, не думаю, что это большой недостаток. Вам не надо будет фронтами руководить – вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется задействовать наши внутренние войска. Это ваша прерогатива, этим вы отличаетесь и будете отличаться от других – вам надо обеспечить порядок внутри страны», – сказал глава государства.
Ранее Назаренко руководил специальным отрядом быстрого реагирования и был сотрудником службы безопасности президента.
Также Лукашенко согласовал назначение руководителей местных органов власти. Двое из них возглавят администрации райисполкомов. Их основная задача – развитие аграрного сектора на местах. «
Кроме того, Лукашенко назначил нового генерального консула Беларуси в китайском Гуанчжоу и заместителя председателя Госкомимущества.
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Президент Беларуси отметил, что фронтами руководить не надо будет, нужно обеспечить порядок в стране.
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