День животновода в Овсянке – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Стратегию социально-экономического развития КСУП «Овсянка имени И. Мельника» под руководством председателя райисполкома Александра Бутарева обсудили сегодня во время проведения Дня животновода со специалистами, руководителями структурных подразделений и работниками сельхозпредприятия.









Александр Михайлович представил трудовому коллективу исполняющего обязанности директора сельхозпредприятия Александра Черникова и определил задачи, которые новому руководителю предприятия предстоит решить в ближайшее время.









В следующем году именно в этом сельхозпредприятии пройдут «Дожинки». Каковы резервы хозяйства в растениеводстве, животноводстве, росте выручки, средней заработной платы, что будет построено и модернизировано — читайте в «Горецком вестнике» за 19 октября.

















Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова