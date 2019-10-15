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День животновода в Овсянке – Фото
16.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Стратегию социально-экономического развития КСУП «Овсянка имени И. Мельника» под руководством председателя райисполкома Александра Бутарева обсудили сегодня во время проведения Дня животновода со специалистами, руководителями структурных подразделений и работниками сельхозпредприятия.
Александр Михайлович представил трудовому коллективу исполняющего обязанности директора сельхозпредприятия Александра Черникова и определил задачи, которые новому руководителю предприятия предстоит решить в ближайшее время.
В следующем году именно в этом сельхозпредприятии пройдут «Дожинки». Каковы резервы хозяйства в растениеводстве, животноводстве, росте выручки, средней заработной платы, что будет построено и модернизировано — читайте в «Горецком вестнике» за 19 октября.
Елена Агейчик
Фото Михаила Левцова
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Стратегию социально-экономического развития КСУП «Овсянка имени И. Мельника» под руководством председателя райисполкома Александра Бутарева обсудили сегодня...
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