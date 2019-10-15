«Бойлер в котельной взорвется - будет потоп». История проблемного дома в проекте «Скрытое»

Источник материала: Tut.by

Третья читательская история проекта « Скрытое » рассказывает, почему нельзя доверять монтаж инженерных систем неспециалистам. Эксперты компании « Чистый берег » и REALTY.TUT.BY побывали в доме многодетной семьи Аллы Скоробогатой в Минске и были изрядно озадачены: такое количество проблем на одном объекте встречается редко. Судите сами: система отопления комфорт не обеспечивает, трубы водопровода замерзают, вентиляция не работает, а бойлер и вовсе готов взорваться. Впрочем, безвыходных ситуаций не бывает, и специалисты нашли пути решения основных проблем без больших финансовых вложений.





Дом деревянный, но не теплый

Дом семьи Аллы Скоробогатой находится в Сельхозпоселке недалеко от Цнянки. Он двухэтажный с мансардным этажом: у Аллы девять детей, места для большой семьи нужно много. Участок выделил город в 2008 году, но на строительство дома ушло почти десять лет, так что его можно считать новостроем. В своем письме Алла подробно рассказывает о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на всех этапах строительства.

— Для строительства дома выбрали традиционный материал — дерево, — говорит Алла. — Бюджет был ограничен. Льготного кредита хватило только на коробку. Отделку и инженерные коммуникации делали своими силами. У нас только старший сын имеет отношение к стройке — кроет крыши. Именно он в основном занимался внутренней отделкой дома. Помогали друзья: кто-то делал санузел, кто-то выложил лестницу плиткой, кто-то доски стелил на пол, отделывал вагонкой потолок. Был даже случай, когда приехал многодетный папа со своими старшими детьми. Вся семья — музыканты. Сын играл, а кругом кипела работа.



Эксперты Михаил и Алексей с хозяйкой дома

Вопреки мнению, что деревянный дом обязательно будет теплым, первая зима для семьи стала настоящим испытанием. В комнатах было холодно, из щелей между бревнами дуло.

— В одной комнате я просунула руку в «сквозящую» дырку на 6−7 сантиметров. Если бы дом не был обшит доской, то рука была бы на улице, — рассказывает Алла. — Весной мы все-таки уговорили прораба, который собирал сруб, заделать щели. Частично строители это сделали, но остальное пришлось исправлять самим. Нам просто сказали: «Оставляем вам клей-пистолет, заделаете сами».









В итоге стены дополнительно утеплили минватой и обшили имитацией бруса. Однако это не решило всех проблем: на первом этаже по-прежнему некомфортно. Хозяйка дома говорит, что в кабинете мужа сильный ветер задувает зимой так, что ему приходится работать в теплой обуви. Судя по тому, как топорщится обшивка фасада, сруб обшивали без учета того, что он еще будет «садиться».





Тогда же выяснилось, что и окна в доме установлены неправильно, без специального конструктивного элемента — обсады, или окосячки (обсада — это специальная деревянная рамка, которая сдерживает давление сруба непосредственно на окна). Это быстро превратилось в проблему: дом садился и начинал давить на окна. В итоге окна и двери на террасу перестали открываться. Пришлось вырезать часть верхнего бревна, чтобы снять давление на ПВХ-профиль. Обсаду так и не поставили — просто запенили.









Еще одна проблема — неравномерный прогрев помещений дома. Добиться одинаковой температуры на первом и втором этажах практически невозможно: если на первом сделать тепло, то на втором становится жарко. А если отрегулировать комфортную температуру на верхнем этаже, будет холодно на нижнем. Вентили на батареях не спасают ситуацию.



Самое холодное место — в угловой комнате первого этажа. Работать за компьютером и правда можно только в теплой обуви

Почему замерзли трубы в доме?

Но есть и более масштабная проблема. Однажды в сильный мороз выключился газовый котел. Пока это обнаружили, вода в батареях и в трубах в санузле первого этажа успела замерзнуть.

— Несколько дней мы были без отопления, — вспоминает хозяйка. — Трубы не замерзли только на кухне. Следующей зимой ситуация повторилась: вода замерзла везде. Только в душе циркулировала, потому что он находится через стенку от котла. Муж был в отъезде. И мне пришлось срочно вызывать сервисную службу. Гарантия на котел к этому времени закончилась, и ремонт обошелся в хорошую копейку.



Сруб дает неравномерную усадку, поэтому в стенах много щелей

По словам Аллы, все инженерные системы делали разные люди. Были ли среди них настоящие специалисты? Судя по тому, как все смонтировано и работает, — нет.

Хотя один хороший спец в доме все же поработал — печник. Он сложил отличную печь на первом этаже, которая и спасает семью в аварийных ситуациях. Она занимает практически половину комнаты, топится из кухни, а выглядит, как огромная кровать.





С водопроводом тоже было непросто. Строители почти неделю искали трубу, отмеченную на плане, но ее там не было. В итоге все же нашли, но за работы пришлось переплатить. Семья переселилась в дом еще до сдачи в эксплуатацию и пользовалась водой, пока согласовывались документы. В итоге пришел контролер и выписал большой штраф за незаконную врезку в водопровод. «Вот где нужно было просить и убеждать, дойдя до высшего начальства, чтобы штраф уменьшили», — говорит хозяйка.





Опасный бойлер

— Столь проблемного дома в нашей практике еще не было, — говорит после предварительного осмотра Михаил , специалист по сантехническим работам, рекомендованный компанией «Чистый берег». — Нужно все подробно изучать.

Его коллега Алексей предложил начать с котельной. Первое, на что сразу обратили внимание эксперты, — неправильное подключение бойлера косвенного нагрева системы горячего водоснабжения.

— Впервые вижу, чтобы бойлер подключали напрямую, — говорит Михаил. — Нет вообще никакой защиты — расширительного бака, предохранительного клапана. По сути, сейчас давление в бойлере превышает нормативное в 10 бар. Под таким давлением могут разорваться гибкие соединения с сантехприборами. Протечку может дать и сам бойлер. Или ситуация вовсе плохо закончится: давление воды в нем явно выше, чем установлено производителем, — может взорваться. Спасает только то, что это «немец» — другой бы уже разорвало.





Впрочем, и «немец» терпит из последних сил: специалисты обнаружили, что место стыка внешней обшивки бойлера частично разошлось.

— Бойлер может разорвать и затопить дом, — говорит эксперт. — Для компенсации расширения необходимо на входе холодной воды в бойлер установить расширительный бак с отсечной арматурой для его быстрого и удобного обслуживания. Контроль давления в воздушной полости бака необходимо производить раз в полгода.

Наилучшим тандем для работы с бойлером косвенного нагрева — расширительный бак и узел подключения. В случае выхода расширительного бака из строя образовывается чрезмерно высокое давление воды. Оно разрушает антикоррозийное эмалевое покрытие бойлера, что приводит к быстрой коррозии стальной емкости изнутри. Для аварийного сброса избыточного давления нужно использовать группу безопасности для бойлера.





Также стоит проверить состояние анода в бойлере. Как пояснил специалист, он предназначен для защиты от коррозии при повреждении эмали внутреннего слоя и предотвращения образования накипи на стенках водонагревателя и поверхностях тэна. Хозяйка дома не смогла вспомнить, проверяли ли его специалисты службы сервиса при очередном осмотре котла.

Критике подверглась и обвязка котла: она сделана полипропиленовыми трубами.

— Полипропиленовые трубопроводы имеют большой коэффициент линейного удлинения, — объясняют эксперты. — Из-за воздействия на них высокой температуры теплоносителя необходимо применять армированные трубопроводы, имеющие более низкий коэффициент удлинения. Здесь мы видим, что трубы выгнуло так, что они вырвали крепление из стены. В нашем случае при прокладке трубопроводов не учли важный фактор — усадку деревянного дома. Теперь необходимо установить на магистрали отопления температурные компенсаторы и использовать при этом правильную расстановку жестких опор.



Трубы сильно выгибает — нужны компенсаторы линейного расширения

Специалисты обратили внимание и на фильтр грубой очистки на трубе водопровода до счетчика — он установлен против тока воды.

— Здесь еще и фильтры грубой очистки, или «грязевики», на самом котле установлены неправильно, — добавляет Алексей. — Они должны стоять в горизонтальном положении, а не в вертикальном. В нынешнем положении они не работают. Место здесь позволяет, нужно переставить.





Далее специалисты выясняли причину замерзания труб с водой. Ее определили быстро. Оказалось, что стояк с трубами находится в углу санузла первого этажа. Все бы ничего, но, как мы уже выяснили, углы дома продуваются, а трубы не теплоизолированы. Кроме того, они спрятаны в коробе из гипсокартона под плиткой. То есть, находятся в пространстве, которое не прогревается воздухом из помещения. Зато отлично охлаждаются за счет притока холодного воздуха с улицы. Неудивительно, что в сильный мороз трубы перемерзают.

— Здесь вариантов немного: нужно разобрать короб и утеплить трубы, — сходятся во мнении эксперты.

— Кроме того, зимой на дом нужно посмотреть через тепловизор изнутри и снаружи, чтобы понять, где наибольшие утечки тепла. Чтобы исключить промерзание цоколя, его следует утеплить. И сделать отмостку по периметру дома, — говорит Алексей.



Трубы спрятаны в этот короб

На кухне, как мы уже говорили, за отопление отвечает печь. Есть под окнами и радиаторы, но они работают неэффективно, так как полностью закрыты кухонными шкафами. Михаил посоветовал прорезать в подоконнике отверстие и закрыть его вентрешеткой. Так тепло от скрытой батареи будет распространяться по помещению.





Почему холодно на мансардном этаже?

Обследование второго этажа выявило один из главных источников холода — прикрытый лишь листами ОСП подлестничный проем на чердак. Сейчас туда ведет лишь чердачная лестница. Скаты кровли хоть и утеплены, но помещение под крышей не отапливается. Учитывая, что зимой здесь лютый холод, тепло с обогреваемых этажей через проем устремляется сюда.



Проем для лестницы на холодный чердак закрыт двумя листами ОСП



Вентиляция выходит на мансарду

Здесь же специалисты обнаружили выходы вентиляционных труб. Хозяйка дома объяснила, что их должны были вывести сквозь крышу, но работы показались слишком дорогими для многодетной семьи.

Вывод экспертов однозначен: проем на третий этаж нужно не просто закрыть листами ОСП, а сделать это герметично, дополнительно разложив на них утеплитель. Тогда тепло в продуваемом доме будет дольше задерживаться.

Рекомендации специалистов:

Установить защиту бойлера: расширительный бак и предохранительный клапан. Проверить защитный анод бойлера. Установить осадочный фильтр в горизонтальном положении, в направлении потока. «Грязевики» под котлом смонтировать в горизонтальном положении согласно направлению потока. Установить компенсаторы на подъемы полипропиленовых труб на второй этаж Монтаж вентрешеток в подоконниках над радиаторами в кухне. Демонтировать короб стояка в санузле первого этажа и утеплить трубы водопровода и отопления. Утеплить цоколь и сделать отмостку по периметру дома. Утеплить проем 3-его этажа.

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