В Украине возьмутся за «царь-балконы». Даем новый (экстренный) топ-5 этих безмерных построек

Источник материала: Tut.by

В Украине не на шутку озаботились незаконной надстройкой на историческом здании на Майдане и даже провели по этому поводу совещание у премьер-министра, где решили заняться борьбой со всеми нелегальными постройками. А это значит — и « царь-балконами », которые есть в любом городе этой страны и о которых мы вам рассказывали летом . В связи с угрозой исчезновения даем новый (экстренный) топ-5 этих безмерных построек, которые украинцы зафиксировали за последние несколько месяцев.

Первое место отдаем балкону-гаражу из южного Херсона. Как видим, хозяева не на шутку озаботились не только функционалом, но и внешним видом своего детища.









Хм. Похоже, это какая-то южная традиция, потому что еще один балкон-гараж обнаружился в Одессе. «А вы говорите, паркингов подземных не строят», — шутят подписчики группы «Царь-балкон» в фейсбуке.





А вот в столице «царь-балконы» оборудуют в целые бизнес-объекты. Вот пример из киевского микрорайона Нивки.





А чтобы вы понимали, насколько все серьезно, держите пример рождения «царь-балкона» во Львове. Все делается капитально, даже язык не поворачивается назвать такое самоволкой.





И немного околовыборной тематики. «Самовыдвиженец», — прокомментировали эту ситуацию в Николаеве подписчики паблика.



