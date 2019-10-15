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В Украине возьмутся за «царь-балконы». Даем новый (экстренный) топ-5 этих безмерных построек

16.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Украине не на шутку озаботились незаконной надстройкой на историческом здании на Майдане и даже провели по этому поводу совещание у премьер-министра, где решили заняться борьбой со всеми нелегальными постройками. А это значит — и «царь-балконами», которые есть в любом городе этой страны и о которых мы вам рассказывали летом. В связи с угрозой исчезновения даем новый (экстренный) топ-5 этих безмерных построек, которые украинцы зафиксировали за последние несколько месяцев.

Первое место отдаем балкону-гаражу из южного Херсона. Как видим, хозяева не на шутку озаботились не только функционалом, но и внешним видом своего детища.



Хм. Похоже, это какая-то южная традиция, потому что еще один балкон-гараж обнаружился в Одессе. «А вы говорите, паркингов подземных не строят», — шутят подписчики группы «Царь-балкон» в фейсбуке.


А вот в столице «царь-балконы» оборудуют в целые бизнес-объекты. Вот пример из киевского микрорайона Нивки.


А чтобы вы понимали, насколько все серьезно, держите пример рождения «царь-балкона» во Львове. Все делается капитально, даже язык не поворачивается назвать такое самоволкой.


И немного околовыборной тематики. «Самовыдвиженец», — прокомментировали эту ситуацию в Николаеве подписчики паблика.


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