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В Украине возьмутся за «царь-балконы». Даем новый (экстренный) топ-5 этих безмерных построек
Источник материала: Tut.by
В Украине не на шутку
Первое место отдаем балкону-гаражу из южного Херсона. Как видим, хозяева не на шутку озаботились не только функционалом, но и внешним видом своего детища.
Хм. Похоже, это какая-то южная традиция, потому что еще один балкон-гараж обнаружился в Одессе. «А вы говорите, паркингов подземных не строят», — шутят подписчики группы «Царь-балкон» в фейсбуке.
А вот в столице «царь-балконы» оборудуют в целые бизнес-объекты. Вот пример из киевского микрорайона Нивки.
А чтобы вы понимали, насколько все серьезно, держите пример рождения «царь-балкона» во Львове. Все делается капитально, даже язык не поворачивается назвать такое самоволкой.
И немного околовыборной тематики. «Самовыдвиженец», — прокомментировали эту ситуацию в Николаеве подписчики паблика.
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