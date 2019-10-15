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Тончайший телевизор и маска для лица: что продается в фирменном магазине LG в Корее
Источник материала: Tut.by
Более 70 лет назад LG была крошечной компаний, которая выпускала крем для лица. Сегодня же это огромная корпорация: в 2018 году ее выручка составила 142 миллиарда долларов, а в состав организации входит 69 подразделений — от производства электроники до собственной бейсбольной команды. Одно из самых известных отделений — это LG Electronics, занимающееся производством потребительской электроники и бытовой техники. Мы побывали в его фирменном магазине в Сеуле, где продаются топовые новинки «для дома и жизни», и рассказываем, что там можно приобрести.
Фирменные магазины LG без лишней скромности называются Best Shop — возможно, потому, что здесь на самом деле представлены лучшие устройства компании на сегодняшний день: от очистителей воздуха до отдельных холодильников для кимчи.
Судя по ассортименту, корейцы любят минималистичный дизайн, встраиваемую либо же почти незаметную технику, а также современные технологии в быту. Так, здесь можно приобрести хаб-систему Smart ThinQ, что позволяет создать «умный дом»: датчики крепятся на предметы бытовой техники, что позволяет управлять ей со смартфона.
Пожалуй, первое, что привлекает взгляд, это тончайшие телевизоры с OLED-матрицами и интеллектуальным процессором Alpha 9 второго поколения. Мы
Вся «начинка» спрятана в звуковой панели, которая соединяется с телевизором одним проводом. Стоят такие модели по-разному: мы видели как за 8,5 миллиона вон (чуть более семи тысяч долларов), так и за 16 миллионов (примерно 13,5 тысячи долларов).
Есть телевизоры и попроще, например, OLED-телевизоры Е9 с диагональю в 55 и 67 дюймов, где также стоит Alpha 9 (если точнее, то α9 Gen 2 Intelligent Processor), но само устройство выполнено в чуть более традиционном стиле: панель размещена на тонкой стеклянной подложке, к которой снизу крепится саундбар. Такие в Южной Корее можно взять за примерно две тысячи долларов (OLED55C9GNA) и за 2,5 тысячи долларов (OLED65C9PUA).
Кроме того, в магазине можно приобрести топовую технику для дома, например, холодильник LG SIGNATURE — чтобы увидеть, что внутри, достаточно постучать по дверце, и темное стекло станет прозрачным. На двери расположена панель управления, так что на холодильнике можно даже открыть браузер или посмотреть фотографии и видео.
Похожая технология под названием InstaView Door-in-Door используется в винном шкафу LG SIGNATURE, который показали еще на одной из выставок IFA в Берлине: владелец запасов вина должен просто подойти к шкафу и постучать по нему, чтобы оценить, сколько осталось красного и белого. Пока что новинка не продается в странах СНГ, но на нее можно посмотреть в сеульском шоуруме премиальной бытовой техники SIGNATRE KITCHEN SUITE.
Среди техники в Best Shop стоит отметить и стиральную машину LG TWIN Wash с двумя отдельными барабанами для стирки, которая работает на новом ИИ Artificial intelligence Direct Drive (AI DD): прямой привод определяет вес и тип белья, что позволяет минимизировать повреждения. По словам представителей компании, в первом квартале следующего года планируется запуск пары к стиральной машине — сушилки.
Есть и паровой шкаф LG Styler, который умеет высушивать и разглаживать вещи, а также «освежать» их паром и удалять неприятные запахи, в том числе и новая модель Styler Plus Black Edition — в соседней России она должна появиться уже в декабре.
Также нам показали микроволновку Neochef, где можно не только запекать и разогревать, но и, к примеру, ферментировать йогурт, и беспроводной вертикальный пылесос из линейки CordZero, куда достаточно просто залить воду, чтобы потом одновременно пропылесосить и помыть пол.
Есть, конечно, и товары, продиктованные корейским менталитетом и бытом, такие как всевозможные средства для очистки воздуха — от «стационарных» LG PuriCare 360 до моделей Mini размером с бутылку воды. Корейцы страдают из-за качества воздуха и всюду носят с собой этих «крошек» за 180 долларов. Считается, что такие очистители фильтруют не только пыль, но и вирусы тоже. Возможно, минчанам в сезон гриппа пригодилась бы похожая штука.
Не обошлось и без странных вещей, например, линейки «для красоты» LG Pra. L: массажеры и «ионизаторы» для улучшения состояния кожи, и ночной маски, которая больше похожа на реквизит группы Daft Punk.
За весь набор возьмут примерно полторы тысячи долларов. Для корейцев, которым внешность очень важна
Смотрите, сколько у нас стоят стиральные машины LG:
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Посетили Best Shop в Сеуле и показываем, что там предлагают сейчас.
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