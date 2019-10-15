Тончайший телевизор и маска для лица: что продается в фирменном магазине LG в Корее

Источник материала: Tut.by

Более 70 лет назад LG была крошечной компаний, которая выпускала крем для лица. Сегодня же это огромная корпорация: в 2018 году ее выручка составила 142 миллиарда долларов, а в состав организации входит 69 подразделений — от производства электроники до собственной бейсбольной команды. Одно из самых известных отделений — это LG Electronics, занимающееся производством потребительской электроники и бытовой техники. Мы побывали в его фирменном магазине в Сеуле, где продаются топовые новинки «для дома и жизни», и рассказываем, что там можно приобрести.





Фирменные магазины LG без лишней скромности называются Best Shop — возможно, потому, что здесь на самом деле представлены лучшие устройства компании на сегодняшний день: от очистителей воздуха до отдельных холодильников для кимчи.



Холодильники для кимчи — остро приправленных овощей, в основном, капусты

Судя по ассортименту, корейцы любят минималистичный дизайн, встраиваемую либо же почти незаметную технику, а также современные технологии в быту. Так, здесь можно приобрести хаб-систему Smart ThinQ, что позволяет создать «умный дом»: датчики крепятся на предметы бытовой техники, что позволяет управлять ей со смартфона.





Пожалуй, первое, что привлекает взгляд, это тончайшие телевизоры с OLED-матрицами и интеллектуальным процессором Alpha 9 второго поколения. Мы рассказывали о них раньше: флагманский аппарат W9 с экраном в 65 и 77 дюймов выполнен специально для монтажа на стене. Он очень тонкий: 3−4 мм в толщину, а вешают его на стену при помощи специального магнитного крепления.

Вся «начинка» спрятана в звуковой панели, которая соединяется с телевизором одним проводом. Стоят такие модели по-разному: мы видели как за 8,5 миллиона вон (чуть более семи тысяч долларов), так и за 16 миллионов (примерно 13,5 тысячи долларов).

Есть телевизоры и попроще, например, OLED-телевизоры Е9 с диагональю в 55 и 67 дюймов, где также стоит Alpha 9 (если точнее, то α9 Gen 2 Intelligent Processor), но само устройство выполнено в чуть более традиционном стиле: панель размещена на тонкой стеклянной подложке, к которой снизу крепится саундбар. Такие в Южной Корее можно взять за примерно две тысячи долларов (OLED55C9GNA) и за 2,5 тысячи долларов (OLED65C9PUA).





Кроме того, в магазине можно приобрести топовую технику для дома, например, холодильник LG SIGNATURE — чтобы увидеть, что внутри, достаточно постучать по дверце, и темное стекло станет прозрачным. На двери расположена панель управления, так что на холодильнике можно даже открыть браузер или посмотреть фотографии и видео.



Холодильник, по дверце которого достаточно постучать, чтобы увидеть содержимое

Похожая технология под названием InstaView Door-in-Door используется в винном шкафу LG SIGNATURE, который показали еще на одной из выставок IFA в Берлине: владелец запасов вина должен просто подойти к шкафу и постучать по нему, чтобы оценить, сколько осталось красного и белого. Пока что новинка не продается в странах СНГ, но на нее можно посмотреть в сеульском шоуруме премиальной бытовой техники SIGNATRE KITCHEN SUITE.



Винный шкаф с технологией InstaView Door-in-Door в шоуруме SIGNATRE KITCHEN SUITE.

Среди техники в Best Shop стоит отметить и стиральную машину LG TWIN Wash с двумя отдельными барабанами для стирки, которая работает на новом ИИ Artificial intelligence Direct Drive (AI DD): прямой привод определяет вес и тип белья, что позволяет минимизировать повреждения. По словам представителей компании, в первом квартале следующего года планируется запуск пары к стиральной машине — сушилки.

Есть и паровой шкаф LG Styler, который умеет высушивать и разглаживать вещи, а также «освежать» их паром и удалять неприятные запахи, в том числе и новая модель Styler Plus Black Edition — в соседней России она должна появиться уже в декабре.

Также нам показали микроволновку Neochef, где можно не только запекать и разогревать, но и, к примеру, ферментировать йогурт, и беспроводной вертикальный пылесос из линейки CordZero, куда достаточно просто залить воду, чтобы потом одновременно пропылесосить и помыть пол.



Пылесос CordZero A9



Пылесосы CordZero P9



Стиральные машины TWINWash



Паровой шкаф LG Styler





Есть, конечно, и товары, продиктованные корейским менталитетом и бытом, такие как всевозможные средства для очистки воздуха — от «стационарных» LG PuriCare 360 до моделей Mini размером с бутылку воды. Корейцы страдают из-за качества воздуха и всюду носят с собой этих «крошек» за 180 долларов. Считается, что такие очистители фильтруют не только пыль, но и вирусы тоже. Возможно, минчанам в сезон гриппа пригодилась бы похожая штука.



Серия очистителей воздуха PuriCare. Посередине видны модели Mini

Не обошлось и без странных вещей, например, линейки «для красоты» LG Pra. L: массажеры и «ионизаторы» для улучшения состояния кожи, и ночной маски, которая больше похожа на реквизит группы Daft Punk.



Тот самый набор «для красоты»

За весь набор возьмут примерно полторы тысячи долларов. Для корейцев, которым внешность очень важна даже при приеме на работу , это вполне достойное решение. Что же касается белорусов, то в нашем случае непонятно, стоит ли красота таких жертв, и окажет ли хоть какой-нибудь эффект корейский гаджет на белорусскую кожу.

Смотрите, сколько у нас стоят стиральные машины LG: