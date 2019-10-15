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«Повезло, что выжила». Как умирают от подтяжки ягодиц

16.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При «бразильской» подтяжке ягодиц умирает один пациент из 3000: метод подразумевает введение жира в мышечную ткань, что приводит к его попаданию в сосуды. Ситуацию усугубляет то, что за операцией люди едут в развивающиеся страны, где нет достаточно квалифицированных врачей.


Как пишет «Газета.ru», бразильский пластический хирург Иво Питангай в 1961 году несколько недель подряд оперировал десятки людей, пострадавших от серьезных ожогов, когда на них обрушилась горящая цирковая палатка. Тогда он понял, что для многих внешность имеет определяющее значение. Вскоре именно благодаря Питангаю Бразилия приобрела репутацию мирового центра пластической хирургии.

Одно из нововведений Питангая в пластике — «бразильская» подтяжка ягодиц. Во время процедуры жир с живота и бедер пересаживается в ягодицы, придавая им дополнительный объем. Сейчас эту операцию предлагают многие клиники пластической хирургии: в последние годы появилась мода на объемные ягодицы, что заставляет тысячи женщин считать собственные недостаточно привлекательными. В 2018 году было проведено более 24 тыс. таких операций, на 19% больше, чем в 2017 году.

Британка Лия Кембридж переживала из-за того, как изменилось ее тело после рождения троих детей, и решилась на «бразильскую» подтяжку ягодиц. Во время операции жир попал в кровеносные сосуды. Находясь под наркозом, женщина перенесла три инфаркта и умерла. Она стала третьей британкой, погибшей при этой операции.


Некоторые пластические хирурги считают «бразильскую» подтяжку ягодиц вполне безопасной процедурой. «В худшем случае может произойти некроз жировых клеток, когда введенный жир отмирает. Он может пойти буграми, и даже может начаться заражение. Я не делаю подтяжку ягодиц с использованием имплантатов, потому что считаю, что эта процедура может привести к большим проблемам. Существует огромный риск, что имплантаты могут сдвинуться или перевернуться, что создаст давление на нервы, ведущие в бедра и ноги», — говорит британский хирург Марк Пасифико.

Однако статистика говорит об обратном, и врачи бьют тревогу: при «бразильской» подтяжке погибает один пациент из 3000, что намного чаще, чем при других эстетических операциях. Если в среднем во время них гибнет 0,002%, то в случае «бразильской» подтяжки этот показатель возрастает до 0,033%.

В 2017 году исследователи из Калифорнийского университета опросили 692 хирурга по всему миру, проводивших операции по увеличению ягодиц с помощью собственного жира пациента. Врачи сообщили о 32 смертельных случаях и 103 серьезных осложнениях, возникших из-за жировой эмболии.


При жировой эмболии частицы жира попадают в сосуды, что приводит к нарушению кровоснабжения. Наибольшую опасность представляют эмболии сосудов легких, головного мозга и сердца. Если жир закупоривает небольшие сосуды, то это можно заметить и избавиться от него, но если он добирается до мозга, сердца или легких, смерть может наступить уже через несколько минут.

Если при увеличении ягодиц вводить жир в жировую ткань, то он просто сольется с остальным жиром и не придаст желанных форм. Поэтому он вводится в мышцы, что и приводит к такому высокому риску попадания жира в кровеносные сосуды.

Часто причиной смерти становится обращение в клиники развивающихся стран: там операцию можно сделать гораздо дешевле, но и найти квалифицированного, опытного хирурга куда проблематичнее. Сообщения о смерти после операции поступают из Турции и Таиланда.

«Введение жира — это признанная во всем мире техника, с помощью которой хирурги решают ряд реконструктивных и эстетических проблем. Однако многие из тех, кто предлагает данную процедуру, не имеют подготовки в этой области. Операцию популяризируют знаменитости, и это сказывается на молодых людях», — отмечает британский хирург Брайан Майоу.

«Меня беспокоит гибель пациентов, нет никаких гарантий, что жир не будет перемещаться в области мышц, нанося вред, — говорит президент Британской ассоциации эстетической пластической хирургии Пол Харрис. — Я недавно занимался пациенткой, которой делали увеличение ягодиц за границей. Она не умерла, но получила заражение крови и попала в реанимацию, в итоге потеряла все пальцы. Она провела в больнице восемь месяцев и прошла через 23 операции. И ей повезло, что она выжила».

 
 
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При «бразильской» подтяжке ягодиц умирает один пациент из 3000: метод подразумевает введение жира в мышечную ткань, что приводит к его попаданию в сосуды
 
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