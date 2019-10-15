﻿ У здания старого автовокзала в Бресте появился арендатор. Рассказываем, кто он. 21.by
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У здания старого автовокзала в Бресте появился арендатор. Рассказываем, кто он

16.10.2019 08:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 октября прошел аукцион на право заключения договора аренды бывшего здания автовокзала в центре Бреста. Начальная цена лота составила 1351 рубль, а потом возросла до 1900 рублей, пишет «Вечерний Брест».

В торгах участвовало два претендента. Победителем торгов стало ОАО «Локон».

По информации ведущего юрисконсульта Брестского городского центра по управлению недвижимостью Марины Карпук, непосредственно арендная плата составит порядка 10 рублей за 1 кв. м площади в месяц. Срок аренды — 3 года.

Объект может использоваться для розничной торговли (кроме продовольственной группы) и для оказания услуг.

По согласованию с арендатором возможна субаренда здания, но только частичная.

ОАО «Локон» — это преемник той самой сети парикмахерских у дома, которые были открыты в далеком 1960 году. Именно здесь модницы «оттепели» делали знаменитые «бабетки» и химические завивки. В 2014-м году к руководству пришла молодая команда — госпакет акций «Локона» (82,6% уставного фонда) выкупило ООО «ВестБизнесГрупп», профессиональный участник рынка ценных бумаг, который оказывает услуги инвестиционного банкинга на долговых рынках капитала.

Сейчас в Бресте парикмахерские «Локон» работают на Ленина, Советской, Кижеватова, Купалы, Махновича, бульваре Космонавтов и проспекте Машерова.

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Теги: Брест
 
 
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