«Белавиа» объявила акцию: дешёвые авиабилеты по всей Европе

Источник материала: Аргументы и факты

Стоимость билетов на все регулярные рейсы «Белавиа» составит 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы за билет в одну сторону, сообщили в авиакомпании.

Период путешествия: с 01 ноября по 10 декабря 2019 года, а также с 15 января по 29 февраля 2020 года.

Так, итоговая стоимость билетов составит: по маршруту Минск-Прага-Минск - 87 евро, а из Минска в Барселону и обратно – 91 евро. Итоговая стоимость из Минска в Амстердам, Будапешт, Женеву, Ларнаку, Тель-Авив и Стамбул составит порядка 95 евро в обе стороны. А слетать в Киев, Львов, Варшаву и Таллинн можно будет до 75 евро за билет туда-обратно.

Самый дешевый билет можно купить в аэропорт Жуковский и Калининград - 29 евро и 35 евро по маршруту туда-обратно соответственно.