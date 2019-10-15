ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белавиа» объявила акцию: дешёвые авиабилеты по всей Европе

16.10.2019 08:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Белавиа» объявила акцию: дешёвые авиабилеты по всей Европе
Фото из открытых источников

Стоимость билетов на все регулярные рейсы «Белавиа» составит 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы за билет в одну сторону, сообщили в авиакомпании.

Период путешествия: с 01 ноября по 10 декабря 2019 года, а также с 15 января по 29 февраля 2020 года.

Так, итоговая стоимость билетов составит: по маршруту Минск-Прага-Минск - 87 евро, а из Минска в Барселону и обратно – 91 евро. Итоговая стоимость из Минска в Амстердам, Будапешт, Женеву, Ларнаку, Тель-Авив и Стамбул составит порядка 95 евро в обе стороны. А слетать в Киев, Львов, Варшаву и Таллинн можно будет до 75 евро за билет туда-обратно.

Самый дешевый билет можно купить в аэропорт Жуковский и Калининград - 29 евро и 35 евро по маршруту туда-обратно соответственно.  

Количество билетов по акционным тарифам ограничено.  

«Белавиа» объявила акцию: дешёвые авиабилеты по всей Европе
Какие вещи лучше взять с собой на борт самолета, а не сдавать в багаж?
Подробнее
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купить билеты можно с 08.30 16 октября до 08.30 17 октября на сайте www.belavia.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Повезло, что выжила». Как умирают от подтяжки ягодиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Lida.Info
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика