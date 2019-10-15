С какой карточкой выгоднее ходить за продуктами

Кто-то раз в неделю, а кто-то каждый день, но все мы без исключения ходим за продуктами. Это одна из основных и весомых категорий расходов. Как отправляться на шоппинг и при этом сохранять часть денег? Имея в кошельке определенную банковскую карточку, покупатель сможет делать каждодневные покупки с некоторой выгодно. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие карты с кэшбеком предлагают банки для более приятного похода по продуктовым магазинам.
Обращаем внимание, что, как правило, кэшбек не начисляется при оплате коммунальных и финансовых услуг, налогов, штрафов и иных обязательных платежей; при снятии наличных; при операциях в кассах финансовых учреждений; при пополнении и переводе денег; при безналичной оплате на почте, в устройствах самообслуживания, банкоматах, системах дистанционного банковского обслуживания; при погашении кредитов, размещении депозитов и оплате банковских комиссий; при азартных играх и оплате ставок.
Название банка
Описание
Стоимость
Альфа-Банк
MasterCard Карта № 1
Можно выбрать любимую категорию «Еда и покупки». По ней будет начисляться кэшбек 2%, по остальным 1%. В эту категорию входят продуктовые супермаркеты и магазины, универсальные магазины, магазины Duty Free, одежда, обувь и т.д. По МСС-коду 5411 кэшбек не начисляется.
4,90 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.
Банк БелВЭБ
MasterCard World «Дива»
1.5% кэшбек в продовольственных магазинах, на рынках, в рестораны, барах и т.д. В продуктовых магазинах, где МСС-код 5411, — 1% кэшбек.
За первый год обслуживания при оформлении в банке — 10 BYN, в интернет-банке — 7 BYN. За последующие годы — 2 BYN месяц
Срок действия — 3 года.
Банк Дабрабыт
Visa Gold «Давай-Давай»
0.75% кэшбек в продуктовых магазинах.
2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года
Белагропромбанк
Mastercard World «О-GO!»
1% в продуктовых магазинах.
Ежемесячная плата — 3 руб. и ежегодная плата 20 руб. Срок действия — 3 года.
Беларусбанк
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба #настарт
При покупках в интернет-магазинах на территории Беларуси и за рубежом — 1% кэшбек. Также кэшбек есть в магазинах-партнерах. Например, в магазине «Соседи Экспресс» и в ресторане «Васильки» на пр. Независимости, 16 — 1%, в магазинах «Зорина» и «Доброном» — тоже 1%.
При оформлении в банке — 10 BYN, удаленно — 9 BYN.
Срок действия — 3 года
Белгазпромбанк
Visa Rewards Cashalot
Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. В продуктовых по МСС-коду 5411 — 0.5%.
В сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%, в магазинах и общепите ДорОрс — 2.7%.
Бесплатно, срок действия — 3 года .
Идея Банк
Visa Gold «Шоппер»
3% кэшбек в бакалейных магазинах, и супермаркетах (включая МСС 5411), универсальных магазинах, гибридных супермаркетах, в магазинах продажи свежего и мороженого мяса, кондитерских, булочных, при покупке молочных продуктов в розницу, в универмагах и продуктовых интернет-магазинах.
0.99 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.
МТбанк
MasterCard Халва Плюс
Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.
Например, в сети магазинов Bigzz — кэшбек 2.5%, Mart Inn — 3.5%, в универсамах «Рублевский» — 2%, в ЦУМ — 2%, в магазинах мясных изделий «Барское мясо» — 1.5%, в универсаме «Корженевский» — 3.5%, магазин сладостей, чая, кофе СахарОК — 1.5% и др.
19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.
Приорбанк
По программе лояльности KEYcard можно получить, например, кэшбек 1−2% в сети магазинов Green, магазин «Все Свое» — 1.5−3%, интернет-магазин «Специи из Греции» — 10%.
Также по карте Visa Classic или Mastercard Standard кэшбек от любых покупок — 0.7%, по карте Visa Gold — 1%.
1% кэшбек в продуктовых магазинах (по МСС 5411 тоже).
18 в год. Срок действия — 3 года.
Белинвестбанк
Visa Rewards Joker
Базовый кэшбек — 1%, повышенный при использовании карточки в любимой категории (например, «Продукты» — c 16.09. по 31.12.2019 — 5%, с 01.01.2020 — 3%. Сначала категорию можно выбрать при получении карты, а через 30 дней можно поменять в интернет/мобильном банкинге.
Кэшбек применяется в мясных магазинах, кондитерских, булочных, пекарнях, продовольственных магазинах, продуктах повседневного спроса, супермаркетах и универсальных магазинах. По МСС 5411 также начисляется кэшбек.
3.99 BYN в месяц (по картам, оформленным до 31.10.2019, первый месяц бесплатно).
При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается.
Срок действия — 3 года.
БТА Банк
Карта «Кэшью»
По Visa Platinum кэшбек — 1.2−1.5%, по Visa Gold — 1−1,2%.
Visa Gold — 0.5 BYN в месяц, Visa Platinum — 2,59 BYN в месяц.
Статусбанк
Mastercard World Статускарта
В магазинах Евроопт, е-доставка, гипермолл — кэшбек 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%.
Бесплатно, срок действия — 30 месяцев
Название банка
Описание, стоимость
Альфа-Банк
MasterCard Карта № 1
Можно выбрать любимую категорию «Еда и покупки». По ней будет начисляться кэшбек 2%, по остальным 1%. В эту категорию входят продуктовые супермаркеты и магазины, универсальные магазины, магазины Duty Free, одежда, обувь и т.д. По МСС-коду 5411 кэшбек не начисляется.
4,90 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.
Банк БелВЭБ
MasterCard World «Дива»
1.5% кэшбек в продовольственных магазинах, на рынках, в рестораны, барах и т.д. В продуктовых магазинах, где МСС-код 5411, — 1% кэшбек.
За первый год обслуживания при оформлении в банке — 10 BYN, в интернет-банке — 7 BYN. За последующие годы — 2 BYN месяц.
Срок действия — 3 года.
Банк Дабрабыт
Visa Gold «Давай-Давай»
0.75% кэшбек в продуктовых магазинах.
2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года.
Белагропромбанк
Mastercard World «О-GO!»
1% в продуктовых магазинах.
Ежемесячная плата — 3 руб. и ежегодная плата 20 руб. Срок действия — 3 года.
Беларусбанк
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба #настарт
При покупках в интернет-магазинах на территории Беларуси и за рубежом — 1% кэшбек. Также кэшбек есть в магазинах-партнерах. Например, в магазине «Соседи Экспресс» и в ресторане «Васильки» на пр. Независимости, 16 — 1%, в магазинах «Зорина» и «Доброном» — тоже 1%.
При оформлении в банке — 10 BYN, удаленно — 9 BYN.
Срок действия — 3 года.
Белгазпромбанк
Visa Rewards Cashalot
Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. В продуктовых по МСС-коду 5411 — 0.5%.
В сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%, в магазинах и общепите ДорОрс — 2.7%.
Бесплатно, срок действия — 3 года .
Идея Банк
Visa Gold «Шоппер»
3% кэшбек в бакалейных магазинах, и супермаркетах (включая МСС 5411), универсальных магазинах, гибридных супермаркетах, в магазинах продажи свежего и мороженого мяса, кондитерских, булочных, при покупке молочных продуктов в розницу, в универмагах и продуктовых интернет-магазинах.
0.99 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.
МТбанк
MasterCard Халва Плюс
Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.
Например, в сети магазинов Bigzz — кэшбек 2.5%, Mart Inn — 3.5%, в универсамах «Рублевский» — 2%, в ЦУМ — 2%, в магазинах мясных изделий «Барское мясо» — 1.5%, в универсаме «Корженевский» — 3.5%, магазин сладостей, чая, кофе СахарОК — 1.5% и др.
19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.
Приорбанк
По программе лояльности KEYcard можно получить, например, кэшбек 1−2% в сети магазинов Green, магазин «Все Свое» — 1.5−3%, интернет-магазин «Специи из Греции» — 10%.
Также по карте Visa Classic или Mastercard Standard кэшбек от любых покупок — 0.7%, по карте Visa Gold — 1%.
1% кэшбек в продуктовых магазинах (по МСС 5411 тоже).
18 в год. Срок действия — 3 года.
Белинвестбанк
Visa Rewards Joker
Базовый кэшбек — 1%, повышенный при использовании карточки в любимой категории (например, «Продукты» — c 16.09. по 31.12.2019 — 5%, с 01.01.2020 — 3%. Сначала категорию можно выбрать при получении карты, а через 30 дней можно поменять в интернет/мобильном банкинге.
Кэшбек применяется в мясных магазинах, кондитерских, булочных, пекарнях, продовольственных магазинах, продуктах повседневного спроса, супермаркетах и универсальных магазинах. По МСС 5411 также начисляется кэшбек.
3.99 BYN в месяц (по картам, оформленным до 31.10.2019, первый месяц бесплатно).
При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается.
Срок действия — 3 года.
БТА Банк
Карта «Кэшью»
По Visa Platinum кэшбек — 1.2−1.5%, по Visa Gold — 1−1,2%.
Visa Gold — 0.5 BYN в месяц, Visa Platinum — 2,59 BYN в месяц.
Статусбанк
Mastercard World Статускарта
В магазинах Евроопт, е-доставка, гипермолл — кэшбек 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%.