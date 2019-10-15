С какой карточкой выгоднее ходить за продуктами

Источник материала: Tut.by

Кто-то раз в неделю, а кто-то каждый день, но все мы без исключения ходим за продуктами. Это одна из основных и весомых категорий расходов. Как отправляться на шоппинг и при этом сохранять часть денег? Имея в кошельке определенную банковскую карточку, покупатель сможет делать каждодневные покупки с некоторой выгодно. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие карты с кэшбеком предлагают банки для более приятного похода по продуктовым магазинам.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Обращаем внимание, что, как правило, кэшбек не начисляется при оплате коммунальных и финансовых услуг, налогов, штрафов и иных обязательных платежей; при снятии наличных; при операциях в кассах финансовых учреждений; при пополнении и переводе денег; при безналичной оплате на почте, в устройствах самообслуживания, банкоматах, системах дистанционного банковского обслуживания; при погашении кредитов, размещении депозитов и оплате банковских комиссий; при азартных играх и оплате ставок.

Название банка Описание Стоимость Альфа-Банк MasterCard Карта № 1 Можно выбрать любимую категорию «Еда и покупки». По ней будет начисляться кэшбек 2%, по остальным 1%. В эту категорию входят продуктовые супермаркеты и магазины, универсальные магазины, магазины Duty Free, одежда, обувь и т.д. По МСС-коду 5411 кэшбек не начисляется. 4,90 BYN в месяц. Срок действия — 3 года. Банк БелВЭБ MasterCard World «Дива» 1.5% кэшбек в продовольственных магазинах, на рынках, в рестораны, барах и т.д. В продуктовых магазинах, где МСС-код 5411, — 1% кэшбек. За первый год обслуживания при оформлении в банке — 10 BYN, в интернет-банке — 7 BYN. За последующие годы — 2 BYN месяц Срок действия — 3 года. Банк Дабрабыт Visa Gold «Давай-Давай» 0.75% кэшбек в продуктовых магазинах. 2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года Белагропромбанк Mastercard World «О-GO!» 1% в продуктовых магазинах. Ежемесячная плата — 3 руб. и ежегодная плата 20 руб. Срок действия — 3 года. Беларусбанк БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба #настарт При покупках в интернет-магазинах на территории Беларуси и за рубежом — 1% кэшбек. Также кэшбек есть в магазинах-партнерах. Например, в магазине «Соседи Экспресс» и в ресторане «Васильки» на пр. Независимости, 16 — 1%, в магазинах «Зорина» и «Доброном» — тоже 1%. При оформлении в банке — 10 BYN, удаленно — 9 BYN. Срок действия — 3 года Белгазпромбанк Visa Rewards Cashalot Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. В продуктовых по МСС-коду 5411 — 0.5%. В сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%, в магазинах и общепите ДорОрс — 2.7%. Бесплатно, срок действия — 3 года . Идея Банк Visa Gold «Шоппер» 3% кэшбек в бакалейных магазинах, и супермаркетах (включая МСС 5411), универсальных магазинах, гибридных супермаркетах, в магазинах продажи свежего и мороженого мяса, кондитерских, булочных, при покупке молочных продуктов в розницу, в универмагах и продуктовых интернет-магазинах. 0.99 BYN в месяц. Срок действия — 3 года. МТбанк MasterCard Халва Плюс Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах. Например, в сети магазинов Bigzz — кэшбек 2.5%, Mart Inn — 3.5%, в универсамах «Рублевский» — 2%, в ЦУМ — 2%, в магазинах мясных изделий «Барское мясо» — 1.5%, в универсаме «Корженевский» — 3.5%, магазин сладостей, чая, кофе СахарОК — 1.5% и др. 19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года. Приорбанк По программе лояльности KEYcard можно получить, например, кэшбек 1−2% в сети магазинов Green, магазин «Все Свое» — 1.5−3%, интернет-магазин «Специи из Греции» — 10%. Также по карте Visa Classic или Mastercard Standard кэшбек от любых покупок — 0.7%, по карте Visa Gold — 1%. MasterCard Standart/Visa Classic «Бумеранг» — 55 BYN, Visa Gold — 135 BYN. Срок действия — 4 года. Участие в программе лояльности бесплатное. РРБ-Банк Visa Classic Rewards «Карта желаний» Кэшбек 1.5%, в том числе по МСС 5411. Бесплатно. Срок действия — 3 года. Технобанк Visa Rewards ЗОЖ 1% кэшбек в продуктовых магазинах (по МСС 5411 тоже). 18 в год. Срок действия — 3 года. Белинвестбанк Visa Rewards Joker Базовый кэшбек — 1%, повышенный при использовании карточки в любимой категории (например, «Продукты» — c 16.09. по 31.12.2019 — 5%, с 01.01.2020 — 3%. Сначала категорию можно выбрать при получении карты, а через 30 дней можно поменять в интернет/мобильном банкинге. Кэшбек применяется в мясных магазинах, кондитерских, булочных, пекарнях, продовольственных магазинах, продуктах повседневного спроса, супермаркетах и универсальных магазинах. По МСС 5411 также начисляется кэшбек. 3.99 BYN в месяц (по картам, оформленным до 31.10.2019, первый месяц бесплатно). При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается. Срок действия — 3 года. БТА Банк Карта «Кэшью» По Visa Platinum кэшбек — 1.2−1.5%, по Visa Gold — 1−1,2%. Visa Gold — 0.5 BYN в месяц, Visa Platinum — 2,59 BYN в месяц. Статусбанк Mastercard World Статускарта В магазинах Евроопт, е-доставка, гипермолл — кэшбек 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%. Бесплатно, срок действия — 30 месяцев

Название банка Описание, стоимость Альфа-Банк MasterCard Карта № 1 Можно выбрать любимую категорию «Еда и покупки». По ней будет начисляться кэшбек 2%, по остальным 1%. В эту категорию входят продуктовые супермаркеты и магазины, универсальные магазины, магазины Duty Free, одежда, обувь и т.д. По МСС-коду 5411 кэшбек не начисляется. 4,90 BYN в месяц. Срок действия — 3 года. Банк БелВЭБ MasterCard World «Дива» 1.5% кэшбек в продовольственных магазинах, на рынках, в рестораны, барах и т.д. В продуктовых магазинах, где МСС-код 5411, — 1% кэшбек. За первый год обслуживания при оформлении в банке — 10 BYN, в интернет-банке — 7 BYN. За последующие годы — 2 BYN месяц. Срок действия — 3 года. Банк Дабрабыт Visa Gold «Давай-Давай» 0.75% кэшбек в продуктовых магазинах. 2 BYN / 1 USD/ 1EUR в месяц. Срок действия — 3 года. Белагропромбанк Mastercard World «О-GO!» 1% в продуктовых магазинах. Ежемесячная плата — 3 руб. и ежегодная плата 20 руб. Срок действия — 3 года. Беларусбанк БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба #настарт При покупках в интернет-магазинах на территории Беларуси и за рубежом — 1% кэшбек. Также кэшбек есть в магазинах-партнерах. Например, в магазине «Соседи Экспресс» и в ресторане «Васильки» на пр. Независимости, 16 — 1%, в магазинах «Зорина» и «Доброном» — тоже 1%. При оформлении в банке — 10 BYN, удаленно — 9 BYN. Срок действия — 3 года. Белгазпромбанк Visa Rewards Cashalot Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. В продуктовых по МСС-коду 5411 — 0.5%. В сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%, в магазинах и общепите ДорОрс — 2.7%. Бесплатно, срок действия — 3 года . Идея Банк Visa Gold «Шоппер» 3% кэшбек в бакалейных магазинах, и супермаркетах (включая МСС 5411), универсальных магазинах, гибридных супермаркетах, в магазинах продажи свежего и мороженого мяса, кондитерских, булочных, при покупке молочных продуктов в розницу, в универмагах и продуктовых интернет-магазинах. 0.99 BYN в месяц. Срок действия — 3 года. МТбанк MasterCard Халва Плюс Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах. Например, в сети магазинов Bigzz — кэшбек 2.5%, Mart Inn — 3.5%, в универсамах «Рублевский» — 2%, в ЦУМ — 2%, в магазинах мясных изделий «Барское мясо» — 1.5%, в универсаме «Корженевский» — 3.5%, магазин сладостей, чая, кофе СахарОК — 1.5% и др. 19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года. Приорбанк По программе лояльности KEYcard можно получить, например, кэшбек 1−2% в сети магазинов Green, магазин «Все Свое» — 1.5−3%, интернет-магазин «Специи из Греции» — 10%. Также по карте Visa Classic или Mastercard Standard кэшбек от любых покупок — 0.7%, по карте Visa Gold — 1%. MasterCard Standart/Visa Classic «Бумеранг» — 55 BYN, Visa Gold — 135 BYN. Срок действия — 4 года. Участие в программе лояльности бесплатное. РРБ-Банк Visa Classic Rewards «Карта желаний» Кэшбек 1.5%, в том числе по МСС 5411. Бесплатно. Срок действия — 3 года. Технобанк Visa Rewards ЗОЖ 1% кэшбек в продуктовых магазинах (по МСС 5411 тоже). 18 в год. Срок действия — 3 года. Белинвестбанк Visa Rewards Joker Базовый кэшбек — 1%, повышенный при использовании карточки в любимой категории (например, «Продукты» — c 16.09. по 31.12.2019 — 5%, с 01.01.2020 — 3%. Сначала категорию можно выбрать при получении карты, а через 30 дней можно поменять в интернет/мобильном банкинге. Кэшбек применяется в мясных магазинах, кондитерских, булочных, пекарнях, продовольственных магазинах, продуктах повседневного спроса, супермаркетах и универсальных магазинах. По МСС 5411 также начисляется кэшбек. 3.99 BYN в месяц (по картам, оформленным до 31.10.2019, первый месяц бесплатно). При расчете картой в течение 30 календарных дней на не менее 700 BYN, плата не взимается. Срок действия — 3 года. БТА Банк Карта «Кэшью» По Visa Platinum кэшбек — 1.2−1.5%, по Visa Gold — 1−1,2%. Visa Gold — 0.5 BYN в месяц, Visa Platinum — 2,59 BYN в месяц. Статусбанк Mastercard World Статускарта В магазинах Евроопт, е-доставка, гипермолл — кэшбек 1,5%. В остальных магазинах — 0,5%. Бесплатно, срок действия — 30 месяцев.