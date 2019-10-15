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Родстер Daihatsu Copen прошел доработку в отделении Toyota Gazoo Racing

16.10.2019 08:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Разогретую» версию открытого двухдверного автомобильчика со складной жесткой крышей компания Daihatsu, входящая в состав Toyota, показала в начале года в статусе концепта GR Sport. А теперь подготовлена серийная версия «прокачанной» машинки.


Доработкой родстера Daihatsu Copen занимались специалисты отделения Gazoo Racing, занимающегося созданием «заряженных» модификаций серийных моделей Toyota и ее дочерних марок. Открытый Copen примерил оригинальный обвес с измененными бамперами и решеткой радиатора, из прочих особенностей машинки — шильдики GR, 16-дюймовые колесные диски BBS и спортивные кресла Recaro в салоне, отделка которого выполнена в черном цвете.


А еще Copen GR Sport отличается от стандартной версии усиленным кузовом (усилители и растяжки появились под днищем), измененной ради лучшей управляемости подвеской с новыми пружинами и амортизаторами, а также перенастроенным электроусилителем руля.


Напомним, что Copen относится к сегменту кей-каров — крошечных автомобилей для внутреннего японского рынка, длина которых не превышает 3,4 м. Силовой агрегат остался прежним — 660-кубовый моторчик развивает 64 лошадиных силы, то есть тот максимум, который позволяют законодательные нормативы для кей-каров. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» или вариатор.


В Японии цены на Copen GR Sport стартуют от 21 970 долларов в пересчете. Версия с «механикой» немного дороже и обойдется минимум в 22 480 долларов.

 
 
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Daihatsu, входящая в состав Toyota, начала продажи серийной версии «разогретого» родстера Copen GR Sport.
 
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