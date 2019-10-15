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Житель Логойского района помог минчанину починить трактор и угнал его
16.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Следователи Логойского района устанавливают обстоятельства угона трактора со двора дачного дома в деревне Октябрь, принадлежащего минчанину, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Житель Минска сообщил о пропаже трактора. По подозрению в угоне был задержан 30-летний мужчина, житель соседней деревни. На допросе он рассказал следователям, что ранее помогал потерпевшему чинить трактор и знал, как можно его завести. Решился на преступление, когда ночью в состоянии алкогольного опьянения проходил вблизи его дачного дома. Запустил двигатель и поехал кататься по деревне. Потом трактор спрятал в лесу.
Житель Логойского района ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде и лишен прав.
Возбуждено уголовное дело по ст.214 (угон) УК.
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Следователи Логойского района устанавливают обстоятельства угона трактора со двора дачного дома в деревне Октябрь, принадлежащего минчанину, сообщила БЕЛТА...
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