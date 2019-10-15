Четверо парней распространяли в Витебске и Новополоцке наркотики через интернет-магазин

Источник материала: Новости Хотимска

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств и психотропов, а также перемещении их через границу Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, четверо парней (троим по 19 лет, одному 21 год) распространяли в Витебске и Новополоцке через созданную ими страницу в интернете-магазине наркотики. Запрещенные вещества молодые люди приобретали в других интернет-магазинах в России. Следователи установили, что парни купили и перевезли в Беларусь более 132 г гашиша и 2,2 г особо опасного психотропного вещества — амфетамина. Расфасовав их и сделав закладки, обвиняемые вносили информацию о месте тайника на странице интернет-магазина. Часть наркотиков у них нашли при задержании, а также дома.

Трем молодым людям предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 328-1 (незаконное перемещение через государственную границу Беларуси наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ), четвертому — по ч. 3 ст. 328 УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемые судимы не были. Уголовное дело направлено прокурору для направления в суд.