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Выпускница витебского колледжа стала лауреатом международной архитектурной премии
16.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Работа выпускницы Витебского государственного технического колледжа Александры Араслановой удостоена Международной премии имени Лазаря Хидекеля, рассказала корреспонденту БЕЛТА преподаватель колледжа Наталья Харитонова.
Вручение премии состоялось на прошлой неделе в Минске. Работа Александры Араслановой — концепция создания архитектурно-археологического комплекса на площади 1000-летия в Витебске — стала лучшей среди дипломных проектов сузов. Ее она выполнила под руководством своего преподавателя Натальи Харитоновой.
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Работа выпускницы Витебского государственного технического колледжа Александры Араслановой удостоена Международной премии имени Лазаря Хидекеля, рассказала...
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