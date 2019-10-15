Выпускница витебского колледжа стала лауреатом международной архитектурной премии

Источник материала: Новости Хотимска

Работа выпускницы Витебского государственного технического колледжа Александры Араслановой удостоена Международной премии имени Лазаря Хидекеля, рассказала корреспонденту БЕЛТА преподаватель колледжа Наталья Харитонова.

Вручение премии состоялось на прошлой неделе в Минске. Работа Александры Араслановой — концепция создания архитектурно-археологического комплекса на площади 1000-летия в Витебске — стала лучшей среди дипломных проектов сузов. Ее она выполнила под руководством своего преподавателя Натальи Харитоновой.