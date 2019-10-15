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ЕАБР прогнозирует дальнейшее замедление инфляции в Беларуси

16.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Евразийский банк развития прогнозирует дальнейшее замедление инфляционных процессов в Беларуси. Такая оценка дается в сентябрьском информационно-аналитическом обзоре банка, сообщает БЕЛТА.

«В сентябре-октябре мы ожидаем дальнейшего замедления инфляционных процессов в Беларуси, чему будет способствовать стабилизация роста цен на продовольственные товары», — отмечается в обзоре.

Аналитики банка считают, что в ближайшие месяцы поддержку экономическому росту может оказать потребительская активность в связи с повышением заработных плат в бюджетных организациях (с 1 сентября тарифная ставка первого разряда, от размера которой зависят заработные платы в бюджетном секторе, повышена на 12,6%). В целом прирост ВВП Беларуси по итогам 2019 года, согласно прогнозу ЕАБР, составит 1,2%.

ЕАБР оценивает влияние налогово-бюджетной политики на экономическую активность в текущем году как близкое к нейтральному и ожидает его сохранения в среднесрочном периоде.

 
 
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Евразийский банк развития прогнозирует дальнейшее замедление инфляционных процессов в Беларуси. Такая оценка дается в сентябрьском информационно-аналитическом...
 
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