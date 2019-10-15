У Myfin.by новая главная: что поменялось?

Источник материала: Myfin



За один клик с главной можно сразу перейти в нужный раздел

Во-первых, стали доступнее самые популярные разделы сайта: кредиты, вклады, банки, кредитные карты, кредиты на жилье, новостройки, БВФБ и облигации. А мнения и комментарии наших экспертов по ключевым темам дня находятся на первом экране.

Во-вторых, поменялся редакционный блок – на главной теперь появляются только ключевые новости дня, не перегружая внимание лишними деталями.