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У Myfin.by новая главная: что поменялось?

16.10.2019 07:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

У Myfin.by новая главная: что поменялось?
За один клик с главной можно сразу перейти в нужный раздел

Во-первых, стали доступнее самые популярные разделы сайта: кредиты, вклады, банки, кредитные карты, кредиты на жилье, новостройки, БВФБ и облигации. А мнения и комментарии наших экспертов по ключевым темам дня находятся на первом экране.

Во-вторых, поменялся редакционный блок – на главной теперь появляются только ключевые новости дня, не перегружая внимание лишними деталями.

 
 
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