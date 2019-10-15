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У Myfin.by новая главная: что поменялось?
Источник материала: Myfin
Во-первых, стали доступнее самые популярные разделы сайта: кредиты, вклады, банки, кредитные карты, кредиты на жилье, новостройки, БВФБ и облигации. А мнения и комментарии наших экспертов по ключевым темам дня находятся на первом экране.
Во-вторых, поменялся редакционный блок – на главной теперь появляются только ключевые новости дня, не перегружая внимание лишними деталями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь найти лучший кредит или выгодный вклад станет еще проще
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