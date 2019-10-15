Минская ГАИ не хочет заниматься парковками. Штрафовать будут коммунальщики?

«Есть предложение функции ГАИ попробовать передать коммунальному предприятию, которое будет в том числе отвечать за соблюдение правил стоянки и парковки транспортных средств в городе», — сказал он.





По его словам, такое предложение высказала ГАИ. Представители организаций намерены изучить опыт Москвы, где подобная система уже действует четыре года. После командировки председателю Мингорисполкома будут переданы соответствующие предложения.





«В принципе, такое предприятие есть. Это «Парковки столицы». Государственное учреждение. Чистая государственная организация с бюджетной формой финансирования», — сказал он.









Петр Прудников отметил, что у «Парковок столицы» есть все технические возможности для реализации новой функции: программные комплексы, в том числе «Паркрайт». На данный момент речь идет о внесении изменений в законодательную базу. Пока обсуждается вариант с указом президента, которым учреждение будет наделено новыми правами.





Когда именно может быть принято такое решение, Петр Прудников не сказал.