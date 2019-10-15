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Букмекеры назвали вероятных обладателей "Оскаров"

16.10.2019 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Букмекеры назвали наиболее вероятных обладателей премии "Оскар", до оглашения результатов которой еще остается четыре месяца.



Церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе. И хотя до сих пор не названы номинанты на престижные награды, букмекеры уже принимают ставки на имена возможных обладателей статуэток.

Так, наиболее вероятным обладателем "Оскара" за лучший фильм букмекеры называют режиссера Мартина Скорсезе - предполагается, что он получит свою премию за ленту "Ирландец".

На второе место у букмекеров пока становится "Брачная история" Ноя Баумбаха, на третье - "Джокер" Тодда Филлипса. Также принимаются ставки на награду для "Однажды в Голливуде", "Кролике Джоджо" и "1917".

Звание лучшего актера, по мнению букмекеров, скорее всего, получит Хоакин Феникс. Его конкурентами считаются Адам Драйвер, Леонардо ДиКаприо и Роберт ДеНиро

Награду за лучшую женскую роль могут получить Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон или Синтия Эриво.

Традиционно информация о номинантах на "Оскар" начнет появляться к концу года или в начале следующего.
 
 
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Букмекеры назвали наиболее вероятных обладателей премии "Оскар", до оглашения результатов которой еще остается четыре месяца.
 
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