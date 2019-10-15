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НАТО предрекли распад в случае переизбрания Трампа

16.10.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае переизбрания на пост президента страны Дональда Трампа альянс НАТО перестанет существовать.

Такое мнение он высказал во время дебатов Демократической партии, трансляция мероприятия доступна в Facebook телеканала CNN.

По словам Байдена, американский лидер неоднократно критиковал североатлантический альянс. Кроме того, он позитивно высказывался о президенте России Владимире Путине. «[Если Трампа изберут на второй срок,] у нас будут настоящие проблемы», — подчеркнул политик.

Он также назвал Трампа «эксцентричным, сумасшедшим президентом», который не разбирается во внешней политике и принимает решения «из страха за собственное переизбрание».


Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. 16 октября голосование отложили на неопределенный срок.

Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена

В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.
 
 
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Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае переизбрания на пост президента страны Дональда Трампа альянс НАТО перестанет существовать.
 
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