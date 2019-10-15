|
Глава Гонконга не смогла зачитать обращение к парламенту - сбежала из-за протестов
Источник материала: Партизан
Глава Гонконга Кэрри Лэм была вынуждена прервать ежегодное обращение к законодательному собранию из-за того, что члены оппозиционных фракций начали кричать и перебивать ее.
После этого в администрации Лэм решили, что обращение покажут по телевидению, в записи.
Ежегодное обращение Лэм, третье в ее карьере, прервали шестеро оппозиционных депутатов. Они требовали от главы города высказаться по пяти требованиям протестующих.
Эти требования - полный отзыв законопроекта об экстрадиции в Китай, освобождение всех задержанных оппозиционеров и юридическая переквалификация протестов, которые правительство считает массовыми беспорядками.
Также оппозиция требует независимого расследования поведения полиции и реформы избирательной системы.
Когда Лэм начала говорить, за ее спиной появился слоган "Пять требований, не меньше" - оппозиционные законодатели спроецировали его на стену. Нескольких депутатов вывели из зала, но когда Лэм попыталась начать снова, ее вновь начали перебивать.
Лэм была вынуждена прервать выступление и выйти из зала, несколько депутатов преследовали ее до дверей.
В среду парламент собрался впервые после того, как в июле протестующие взяли его штурмом.
Ожидается, что в этом обращении Керри Лэм наконец формально отзовет законопроект об экстрадиции обвиняемых в материковый Китай. Этот документ стал поводом для начала массовых протестов.
Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Каждые выходные на улицы выходят тысячи человек. 1 октября полицейские впервые применили против демонстрантов боевое оружие.
Законопроект об экстрадиции обвиняемых в престулпениях в Китай многие жители Гонконга восприняли как попытку Пекина ограничить автономию региона. Позже к требованию демонстрантов отозвать законопроект добавилось еще четыре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Гонконга Кэрри Лэм была вынуждена прервать ежегодное обращение к законодательному собранию из-за того, что члены оппозиционных фракций начали кричать и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)