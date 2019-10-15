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Эрдоган отверг призывы к прекращению огня на севере Сирии

16.10.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Турецкий лидер заявил, что операция против сирийских курдов продолжится, пока ее цели не будут достигнуты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что Анкара никогда не объявит прекращение огня на северо-востоке Сирии и не будет вести переговоры с курдскими силами, с которыми она воюет в этом регионе.

Во вторник Турция продолжила наступление на ополчение сирийских курдов, известное как «Отряды народной самообороны», на севере Сирии, несмотря на американские санкции и призывы отказаться от операции. 

Тем временем, поддерживаемая Россией сирийская армия вошла в Манбидж, который был оставлен американскими войсками.

«Отряды народной самообороны» были ключевым элементом сил, воевавших с «Исламским государством», но Анкара считает их террористической организацией, связанной с курдскими сепаратистами в Турции.

В беседе с журналистами на борту самолета, летевшего из Баку, Эрдоган заявил, что наступление будет продолжаться, пока его цели не будут достигнуты. Турецкий лидер заявил, что он не беспокоится по поводу санкций.


«Они говорят про объявление перемирия. Мы никогда не объявим перемирие, – сказал Эрдоган. – Они требуют, чтобы мы прекратили операцию. Они объявляют о санкциях. У нас есть четкая цель, и нас не беспокоят никакие санкции».

По словам Эрдогана, в телефонном разговоре с Трампом ранее на этой неделе он призвал американского лидера направить в Анкару делегацию, чтобы обсудить требования США и попытаться достичь соглашения.

Белый дом сообщил во вторник, что вице-президент Майк Пенс встретится с Эрдоганом в Анкаре в четверг.
 
 
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Турецкий лидер заявил, что операция против сирийских курдов продолжится, пока ее цели не будут достигнуты
 
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