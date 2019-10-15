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Резиновые пули и дубинки: более 70 человек ранено во время протестов в Каталонии

16.10.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как минимум 74 человека получили ранения, 25 были задержаны в ходе акций протеста, прошедших во вторник в Каталонии, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.

В течение всего дня 15 октября в автономной области проходили манифестации, которые переросли в массовые беспорядки и закончились столкновениями с полицией. Участники перекрывали дороги и железнодорожные пути, возле зданий представительств правительства Испании прошли демонстрации.

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне, где в акциях приняли участие около 40 тысяч человек. Часть митингующих забрасывала сотрудников правоохранительных органов различными предметами, сносили заграждения, поджигали контейнеры для мусора, били витрины, пытались построить баррикады и прорваться к зданиям представительств правительства Испании. 

Полиция в ответ на эти действия была вынуждена применить дубинки и резиновые пули.



Полицейским также пришлось применить силу в ходе протестов в Жироне, Льейде, Сабаделе и Таррагоне.

По всей Каталонии за участие в беспорядках были задержаны 25 человек, трое из них − в Барселоне.

Организаторами акций у зданий представительств испанского правительства стали организации, которые выступают за выход Каталонии из состава Испании - Национальная каталонская ассамблея и организация Omnimum Cultural.

Акции протеста в регионе начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор ряду каталонских политиков, причастных к проведению референдума о независимости в 2017 году, по результатам которого Каталония намеревалась получить суверенитет. 

Девять человек получили тюремные сроки от 9 до 13 лет по обвинению в мятеже, еще трое обвиняемых в неподчинении – штрафы.
 
 
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Как минимум 74 человека получили ранения, 25 были задержаны в ходе акций протеста, прошедших во вторник в Каталонии, сообщает испанская радиовещательная и...
 
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