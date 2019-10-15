Класковский: Европа прикрывает глаза на белорусские предвыборные реалии

Белсат . Вот и сейчас: основная миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ только приехала, а все уже обсуждают массовое невключение представителей оппозиции в избирательные комиссии. Перед наблюдателями стоит задача эти явления зафиксировать, передает





Александр Класковский, политический обозреватель:





«Сейчас идет такой тренд, что Европа, если не совсем закрывает глаза, то немножко их прищуривает на белорусские реалии, потому что есть геополитические интересы, есть заинтересованность в том, чтобы поддержать белорусскую независимость, пусть даже и при нынешней власти. Поэтому я допускаю, что определенная мягкость может быть в наблюдениях ОБСЕ».





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ОБСЕ с 1996 года не признала свободной и демократической ни одну электоральную кампанию в нашей стране.





В прошлый раз, когда в Палату представителей прошли сразу две кандидатки не из рядов лояльных властям структур, западные наблюдатели увидели улучшение. Но этого не хватило, чтобы назвать волеизъявление действительно свободным.