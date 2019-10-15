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Класковский: Европа прикрывает глаза на белорусские предвыборные реалии

16.10.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чтобы разглядеть нарушения на отечественных выборах, не нужны специальные меры.

Вот и сейчас: основная миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ только приехала, а все уже обсуждают массовое невключение представителей оппозиции в избирательные комиссии. Перед наблюдателями стоит задача эти явления зафиксировать, передает Белсат.

Александр Класковский, политический обозреватель:

«Сейчас идет такой тренд, что Европа, если не совсем закрывает глаза, то немножко их прищуривает на белорусские реалии, потому что есть геополитические интересы, есть заинтересованность в том, чтобы поддержать белорусскую независимость, пусть даже и при нынешней власти. Поэтому я допускаю, что определенная мягкость может быть в наблюдениях ОБСЕ».

Подробнее смотрите в видео.


ОБСЕ с 1996 года не признала свободной и демократической ни одну электоральную кампанию в нашей стране. 

В прошлый раз, когда в Палату представителей прошли сразу две кандидатки не из рядов лояльных властям структур, западные наблюдатели увидели улучшение. Но этого не хватило, чтобы назвать волеизъявление действительно свободным.
 
 
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Чтобы разглядеть нарушения на отечественных выборах, не нужны специальные меры.
 
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