Все под контролем? МАРТ следит за розничными ценами

Министерство провело несколько встреч с представителями крупных торговых сетей, на которых обсуждалась ситуация ценами и были озвучены возможные меры реагирования на нее.





При этом торговле было сделано «предложение, от которого трудно отказаться»: не хотите ценового регулирования – ограничивайте цены самостоятельно, выполняя наши рекомендации по торговым надбавкам.





После этого на постоянной основе во всех областях Беларуси специалисты МАРТ начали проводить мониторинги по применению рекомендаций, итоги которых были подытожены на сайте министерства.





Проделанная МАРТ работа принесла неплохие результаты. По результатам изучения ситуации на рынке оказалось, что около 80% обследуемых субъектов торговли предпочли «не будить лихо» и соблюдать уровень торговых надбавок по всем товарным позициям, включенным в обновленный перечень социально значимых товаров.





Превышение рекомендуемого уро­вня над­бавок было зафиксировано лишь по отдельным товарным позициям, в основном на плодоовощную продукцию, которая в период массового сбора урожая имела чрезвычайно низкую стоимость.





После введения рекомендаций МАРТ отметило в сентябре т.г. замедление годовых темпов роста потребительских цен до 5,3% (в августе было 5,7%), в т.ч. на социально значимые товары.





Так, в первом осеннем месяце замедлилось увеличение розничных цен на мясо и мясопродукты до 0,1% (в августе – 1,2%), молоко и молочные продукты – до 0,4% (в августе – 0,7%), яйцо куриное – до 2,1% (в августе – 4,6%), на хлеб ржано-пшеничный и муку пшеничную цены почти не изменились (в августе – 0,6 и 0,5% соответственно).





На отдельные социально значимые товары наблюдалось даже снижение цен: на сыр – на 0,2%, крупу пшенную – на 6%, соль – на 1,2%.





Однако по результатам мониторингов была выявлена и новая проблема, в которой субъекты тор­говли не виноваты: по отдельным социально значимым товарам рост потребительских цен сохранился, но из-за увеличения цен производителей.





Так, в сентябре возобновилось повышение розничных цен на плодоовощную продукцию на 0,6% (в ав­густе было снижение на 7%). Но это обусловлено исключительно сезонным фактором и ухудшением климатических условий.





Подведя итоги, МАРТ приняло решение действие рекомендаций по торговым надбавкам сохранить, их мониторинг продолжить, а с производителями провести соответствующую работу.





Кроме того, специалисты министерства рассказали, чем обусловлено замедление роста потребительских цен в годовом выражении. Главная причина – снижение интенсивности увеличения роста цен на продовольственные товары.





Наибольший вклад в него внесли цены на мясо и мясопродукты, по которым зафиксировано замедление тем­пов роста с 8% в августе до 6,1% в сентябре. Наблюдалось и снижение интенсивности роста цен в годовом выражении по большинству социально значимых товаров, включая рыбу и рыбопродукты, хлеб и хлебопродукты, муку пшеничную, макаронные изделия, крупу и бобовые.





Несколько выпали из общего «тренда» цены на плодоовощную про­дукцию, по которым зафиксировано ускорение годового прироста с 6,1% в августе до 9% в сентябре.





Общий месячный прирост потребительских цен составил в сентябре т.г. по сравнению с августом 0,5% (0,8% – в сентябре 2018 г.). Здесь, кроме сезонного роста цен на обувь на 6% (в годовом выражении – 1,1%) и одежду на 0,9% (в годовом выражении – 0,3%), следует отметить резкое увеличение цен на огурцы – на 31,3% и помидоры – на 35,4%.





В то же время снизились потребительские цены на картофель (на 19,2%), капусту (на 28,5%), лук (на 29,1%), рыбу (на 1,4%) и продукцию общепита (на 1,5%).





Сохранилась и тенденция уменьшения прироста регулируемых цен и тарифов в годовом выражении, который в первом осеннем месяце составил 7,8% (8,7% – в июле и 8,4% – в августе).





В основном это было обусловлено более сдержанным увеличением цен на моторное топливо и тарифов на услуги высшего образования.





При этом на услуги дошкольных учреждений тарифы даже упали (на 8,7%), а рост цен на водку и табачные изделия был незначительным – на 0,2% и на 0,1% соответственно.