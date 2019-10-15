Долги наши тяжкие: Беларусь попала в топ крупнейших должников Китая

Такие данные приводятся в исследовании Кильского института мировой экономики. Долг нашей страны перед Китаем составляет более 10% ВВП. Хотя исследование проведено в 2019 году, данные по внешнему долгу и ВВП приводятся за 2017 год.





Мyfin.by приводит страновые данные исследования наглядной картинкой. приводит страновые данные исследования наглядной картинкой.





Беларусь - одна из трех стран восточной Европы, долг которой перед Китаем превышает 10% ВВП.





Полный список стран, которые стали основными должниками Китая приводится в исследовании института.





Интересно, что из стран восточной Европы под китайскими кредитами, кроме Беларуси, оказались Черногория, Босния и Македония.