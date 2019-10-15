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Долги наши тяжкие: Беларусь попала в топ крупнейших должников Китая
Источник материала: Партизан
Наша страна оказалась в 30-ке главных должников Китая вместе с половиной Африки и Черногорией.
Такие данные приводятся в исследовании Кильского института мировой экономики. Долг нашей страны перед Китаем составляет более 10% ВВП. Хотя исследование проведено в 2019 году, данные по внешнему долгу и ВВП приводятся за 2017 год.
Беларусь - одна из трех стран восточной Европы, долг которой перед Китаем превышает 10% ВВП.
Полный список стран, которые стали основными должниками Китая приводится в исследовании института.
Интересно, что из стран восточной Европы под китайскими кредитами, кроме Беларуси, оказались Черногория, Босния и Македония.
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Наша страна оказалась в 30-ке главных должников Китая вместе с половиной Африки и Черногорией.
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