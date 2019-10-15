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Долги наши тяжкие: Беларусь попала в топ крупнейших должников Китая

16.10.2019 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наша страна оказалась в 30-ке главных должников Китая вместе с половиной Африки и Черногорией.
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Такие данные приводятся в исследовании Кильского института мировой экономики. Долг нашей страны перед Китаем составляет более 10% ВВП. Хотя исследование проведено в 2019 году, данные по внешнему долгу и ВВП приводятся за 2017 год. 

Мyfin.by приводит страновые данные исследования наглядной картинкой.

Беларусь - одна из трех стран восточной Европы, долг которой перед Китаем превышает 10% ВВП.

Полный список стран, которые стали основными должниками Китая приводится в исследовании института. 

Интересно, что из стран восточной Европы под китайскими кредитами, кроме Беларуси, оказались Черногория, Босния и Македония.
 
 
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Наша страна оказалась в 30-ке главных должников Китая вместе с половиной Африки и Черногорией.
 
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