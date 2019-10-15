|
Указ: Нацаэропорт стал частью Минска
Источник материала: Партизан
321,56 гектаров земли в Смолевичском районе Минской области включены в черту города Минска. Указ об этом подписан 14 октября и опубликован наканунена Национальном правовом интернет-портале.
Земли 14 юридических лиц, в том числе ОАО «Минский завод гражданской авиации №407», ИООО «АОИ Логистик Парк», РУП «Национальный аэропорт Минск», ИП «Штотц Агро-Сервис», включены в территорию Октябрьского района столицы.
Решение принято в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск.
Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
321,56 гектаров земли в Смолевичском районе Минской области включены в черту города Минска. Указ об этом подписан 14 октября и опубликован наканунена Национальном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)