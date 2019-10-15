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Указ: Нацаэропорт стал частью Минска

16.10.2019 07:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

321,56 гектаров земли в Смолевичском районе Минской области включены в черту города Минска. Указ об этом подписан 14 октября и опубликован наканунена Национальном правовом интернет-портале.

Земли 14 юридических лиц, в том числе ОАО «Минский завод гражданской авиации №407», ИООО «АОИ Логистик Парк», РУП «Национальный аэропорт Минск», ИП «Штотц Агро-Сервис», включены в территорию Октябрьского района столицы. 

Решение принято в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск.

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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321,56 гектаров земли в Смолевичском районе Минской области включены в черту города Минска. Указ об этом подписан 14 октября и опубликован наканунена Национальном...
 
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