Компания Nissan начала серийное производство нового Juke

Источник материала: Tut.by

Японский производитель объявил о старте серийного производства нового поколения кроссовера Juke на заводе в Сандерленде — в связи с запуском новинки в предприятие было инвестировано 100 миллионов фунтов (около 126 миллионов долларов).





Британский завод Nissan станет единственным предприятием, на котором будет выпускаться второе поколение компактного «паркетника». При подготовке к запуску производства новой модели предприятие было модернизировано. Например, в окрасочном цехе было установлено четыре новые окрасочные камеры, которые позволяют создавать любую из 15 двухцветных цветовых комбинаций кузова Juke. Кроме того, завод получил 27 новых пресс-форм для изготовления деталей из особо высокопрочной стали.





Пока на конвейер встала одна-единственная версия Juke, оснащенная литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и мощностью 117 л.с. — его также производят на заводе в Сандерленде.





Начало продаж нового Juke на европейском рынке намечено на конец ноября.