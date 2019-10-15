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Компания Nissan начала серийное производство нового Juke

16.10.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Японский производитель объявил о старте серийного производства нового поколения кроссовера Juke на заводе в Сандерленде — в связи с запуском новинки в предприятие было инвестировано 100 миллионов фунтов (около 126 миллионов долларов).


Британский завод Nissan станет единственным предприятием, на котором будет выпускаться второе поколение компактного «паркетника». При подготовке к запуску производства новой модели предприятие было модернизировано. Например, в окрасочном цехе было установлено четыре новые окрасочные камеры, которые позволяют создавать любую из 15 двухцветных цветовых комбинаций кузова Juke. Кроме того, завод получил 27 новых пресс-форм для изготовления деталей из особо высокопрочной стали.


Пока на конвейер встала одна-единственная версия Juke, оснащенная литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и мощностью 117 л.с. — его также производят на заводе в Сандерленде.


Начало продаж нового Juke на европейском рынке намечено на конец ноября.

 
 
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Японский производитель объявил о старте серийного производства нового поколения кроссовера Juke на своем заводе в британском Сандерленде.
 
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