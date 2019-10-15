Алексей Ягудин прокомментировал новость об онкологической операции своей жены Татьяны Тотьмяниной

Источник материала: Tut.by

Вчера мы сообщили о госпитализации 37-летней фигуристки Татьяны Тотьмяниной в одну из московских онкологических клиник. Сообщалось, что олимпийская чемпионка перенесла операцию в связи с новообразованием в желчном пузыре. Позже эту новость прокомментировал супруг спортсменки, 39-летний Алексей Ягудин.





По данным Mash, Татьяне провели хирургическую операцию методом лапароскопии, желчный пузырь удалили. Операция прошла успешно, а образцы тканей отправили на исследование, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.

Российский фигурист опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик из СМИ и в целом согласился с изложенной в нем новостью. Чемпион поправил авторов видео лишь в утверждении, что госпитализация его жены была экстренной.

«Нам скрывать нечего. Говорим как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. Вот только не в экстренном порядке. А так больше и ничего и не добавить! Все верно. Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам. Еще раз всем спасибо» — написал он.

Отметим, что Тотьмянина должна была выступить на гала-концерте турнира Minsk-Arena Ice-Star, который пройдет 18−20 октября.