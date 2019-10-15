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Алексей Ягудин прокомментировал новость об онкологической операции своей жены Татьяны Тотьмяниной
Источник материала: Tut.by
Вчера мы
По данным Mash, Татьяне провели хирургическую операцию методом лапароскопии, желчный пузырь удалили. Операция прошла успешно, а образцы тканей отправили на исследование, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.
Российский фигурист
«Нам скрывать нечего. Говорим как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. Вот только не в экстренном порядке. А так больше и ничего и не добавить! Все верно. Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам. Еще раз всем спасибо» — написал он.
Отметим, что Тотьмянина должна была выступить на гала-концерте турнира Minsk-Arena Ice-Star, который пройдет 18−20 октября.
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Олимпийская чемпионка перенесла операцию в связи с новообразованием в желчном пузыре.
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