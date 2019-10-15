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В Минске установили таксофоны, на которые можно звонить
Источник материала: Tut.by
В Минске снова решили установить на улицах таксофоны,
Судя по
Чтобы совершить звонок на такой таксофон, необходимо сначала сообщить его телефонный номер (указан на табличке таксофона) вызывающему абоненту. После этого останется только ожидать звонка в заранее оговоренное время.
Кроме того, набрав на таксофоне номер 811 и сообщив оператору номер нужного абонента, ему получится позвонить. Вызываемый абонент, дав согласие на вызов, сам оплатит разговор. Но есть и ограничения: такой трюк не работает при звонках на мобильные и международные номера.
Чтобы оплатить разговор с таксофона, придется воспользоваться сервисной телефонной картой (СТК) с предоплаченными минутами. Чтобы ее активировать, предлагается «набрать с таксофона бесплатный номер 176, дождаться ответа оператора и назвать PIN-код, указанный на карте». При этом вставлять карту в картоприемник таксофона не требуется.
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Судя по информации на официальном сайте компании, таксофонов с функцией приема входящего вызова в Минске установлено уже 56 штук
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