|
С 1 ноября начнется предварительная запись на регистрацию браков
16.10.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> С 1 ноября 2019 года отдел загса горисполкома начинает вести предварительную запись на регистрацию заключения брака на весь 2020 год.
Запись осуществляется по телефонам 32-30-76 и 31-67-76 либо при личном обращении граждан в течение рабочего времени отдела загса.
При предварительной записи назначается первый день (за 3 месяца) для подачи заявления на регистрацию заключения брака. В этот день, лица, желающие заключить брак, обязаны подтвердить свое желание зарегистрировать заключение брака в день, определенный ранее по предварительной записи.
Подтверждение должно быть сделано по телефонам 32-30-76, 31-67-70, 32-24-91 с 8.00 до 9.00.
Предупреждаем, что в случае неподтверждения, предварительно назначенное время торжественной регистрации заключения брака, аннулируется и будет распределено специалистом отдела загса согласно "живой очереди" лицам, обратившимся по вопросу подачи заявления на регистрацию брака.
Прием граждан по вопросу подачи заявления на регистрацию заключения брака осуществляется в каб.№1 отдела загса (1 этаж) по следующему графику:
Вторник, четверг, пятница, суббота - с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Среда с 11.00 до 20.00 (перерыв на обед с 15.00 до 16.00).
Выходные дни воскресенье, понедельник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 ноября 2019 года отдел загса горисполкома начинает вести предварительную запись на регистрацию заключения брака на весь 2020 год. Запись осуществляется по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)