С 1 ноября начнется предварительная запись на регистрацию браков

Источник материала: Пинский Вестник

С 1 ноября 2019 года отдел загса горисполкома начинает вести предварительную запись на регистрацию заключения брака на весь 2020 год.

Запись осуществляется по телефонам 32-30-76 и 31-67-76 либо при личном обращении граждан в течение рабочего времени отдела загса.

П

ри предварительной записи назначается первый день (за 3 месяца) для подачи заявления на регистрацию заключения брака. В этот день, лица, желающие заключить брак, обязаны подтвердить свое желание зарегистрировать заключение брака в день, определенный ранее по предварительной записи.



Подтверждение должно быть сделано по телефонам

32-30-76, 31-67-70, 32-24-91 с 8.00 до 9.00.

Предупреждаем, что в случае неподтверждения, предварительно назначенное время торжественной регистрации заключения брака, аннулируется и будет распределено специалистом отдела загса согласно "живой очереди" лицам, обратившимся по вопросу подачи заявления на регистрацию брака.



Прием граждан по вопросу подачи заявления на регистрацию заключения брака осуществляется в каб.№1 отдела загса (1 этаж) по следующему графику:

Вторник, четверг, пятни

ца, суббота - с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Среда с 11.00 до 20.00 (перерыв на обед с 15.00 до 16.00).

Выходные дни воскресенье, понедельник.