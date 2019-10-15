Грязное вождение. Как правильно ездить по грязи и по мокрой листве?

Источник материала: Аргументы и факты

Что на дороге опаснее гололеда?

Поездки на автомобиле осенью сопряжены со многими неожиданностями. К примеру, ровная дорога вдруг утыкается в пологий поворот, рассчитанный на скоростное прохождение на 110 км/ч. Водитель не снижает скорость, надеясь на хорошие сцепные свойства колес, и тут его поджидает толстый слой грязи, тянущийся с прилегающего выезда из полей и пересекающий дорогу. Это трактор постарался.

Тракторный след — одна из самых опасных ловушек для автомобилистов, он грозит возникновением аварийной ситуации.

Дело в том, что мокрые суглинки быстро залепляют неровности асфальта водонепроницаемой пленкой, препятствующей отводу воды В дождливую погоду коэффициент сцепления у таких покрытий составляет 0,25-0,30, в то время как на укатанном снегу — 0,2-0,25. И автомобиль, двигавшийся с постоянной скоростью на летних покрышках, в повороте рискует потерять управляемость.

У переднеприводных автомобилей обычно начинает сноситься передок. Машина перестает слушаться руля и ползет из поворота наружу. У заднеприводных моделей, наоборот, занос начинается с кормы. Ведущие задние колеса проворачиваются под тягой на скользком участке, теряют связь с асфальтовым покрытием, и автомобиль забрасывает кузов в сторону обочины.

Торможение на разном покрытии

Если начать тормозить на такой размазанной глине, то есть риск попасть в еще более неприятную ситуацию. Грязь не распределена по асфальту равномерно, а повторяет след трактора. Когда правые колеса цепляют этот скользкий глиняный след, а левые остаются на сравнительно чистом асфальте, то резкий сброс скорости может обернуться аварией. Автомобиль будет тормозить только одним боком, в то время как правые шины заскользят. В итоге на кузове появится разворачивающий момент и автомобиль закрутится волчком. В этот момент от водителя требуется большое мастерство, чтобы побороть занос и удержать автомобиль на полосе.

Примерно такая же ситуация и с листвой, которая обычно скапливается вблизи обочин. Автомобили едут левыми колесами по асфальту, а правыми — по мокрой желтой листве. После дождя листва размокает и превращается в желеобразную субстанцию, которая еще опаснее, чем суглинки. Коэффициент сцепления колес в этом случае составляет 0,1-0,15, как на голом льду. Естественно, при резком торможении летние колеса не могут пробить гниющую биомассу и скользят на ней. Машина уходит в снос. Как же предотвратить возможные проблемы?

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Как правильно тормозить

Если в повороте встретились грязные следы от тракторов или участок дороги, покрытый листьями, необходимо сбросить скорость заранее. Обычно видимость на скоростных участках дорог составляет не менее 100 метров. Даже 30-50 метров хватит, чтобы со 110 км/ч резко замедлиться до 50-60 км/ч, при которых автомобиль остается управляемым на скользком покрытии.

Затем нужно выбрать такую траекторию движения, чтобы преодолеть загрязненные участки на прямых колесах, без поворота руля. То есть можно прижаться к одному из краев дороги и немного резать апекс по прямой линии.

Тормозить на скользком покрытии не рекомендуется. Даже при наличии ABS при резком замедлении на грязной дороге автомобиль может начать уводить в сторону из-за разницы сцепных свойств колес. Проехав грязь, можно вновь тормозить «в пол».

Если все-таки машину понесло, то нельзя остервенело крутить руль. Лучше сохранять хладнокровие и направить колеса в сторону выхода из виража. Как только автомобиль проскользит несколько метров, он обязательно выедет на дорогу с сухим асфальтом или на гравийную обочину, где к нему вернется управляемость. У водителя останутся еще несколько спасительных метров дороги, чтобы затормозить и выправить автомобиль.