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В Кобринском районе  с 16 октября по 1 ноября проходит пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе»

16.10.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В целях предупреждения пожаров и гибели от них людей в Кобринском районе  с 16 октября по 1 ноября проходит пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе». Она направлена на повышение уровня безопасности населения, активизацию пожарно-профилактической работы, оценку готовности к пожароопасному периоду.

В акции примут участие работники МЧС, органов внутренних дел, образования, социальной сферы, ЖКХ, инспекций энергонадзора и иные субъекты профилактики. 

Во время акции пройдут рейдовые обследования жилищного фонда, встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, будет организована профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

Кроме того, целый ряд мероприятий будет направлен на укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание будет уделяться семьям, в которых дети находятся в социально опасном положении, а также проблеме оставления малолетних детей без присмотра.

Проведение таких мероприятий направлено на стабилизацию обстановки с пожарами и гибелью на них людей, а также привлечение внимания всего населения к данной проблеме.

Кобринский РОЧС.

 

 
 
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В Кобринском районе  с 16 октября по 1 ноября проходит пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе»
 
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