Источник материала: Кобринский вестник

В целях предупреждения пожаров и гибели от них людей в Кобринском районе с 16 октября по 1 ноября проходит пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе». Она направлена на повышение уровня безопасности населения, активизацию пожарно-профилактической работы, оценку готовности к пожароопасному периоду.

В акции примут участие работники МЧС, органов внутренних дел, образования, социальной сферы, ЖКХ, инспекций энергонадзора и иные субъекты профилактики.

Во время акции пройдут рейдовые обследования жилищного фонда, встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, будет организована профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

Кроме того, целый ряд мероприятий будет направлен на укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание будет уделяться семьям, в которых дети находятся в социально опасном положении, а также проблеме оставления малолетних детей без присмотра.

Проведение таких мероприятий направлено на стабилизацию обстановки с пожарами и гибелью на них людей, а также привлечение внимания всего населения к данной проблеме.

Кобринский РОЧС.