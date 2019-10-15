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В Египте найдено неразграбленное захоронение с двадцатью саркофагами

16.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Египте найдено неразграбленное захоронение с двадцатью саркофагами

Хотя пирамид, гробниц и могил победнее в Египте очень много — миллионы, но захоронение, до которого за века так и не добрались воры, каждый раз оказывается археологической сенсацией.
 
Достаточно вспомнить Тутанхамона, ничем не славного при своей недолгой жизни, который стал одним из известнейших владык Египта потому, что вход в его усыпальницу был завален строительным мусором при сооружении соседней гробницы куда более знаменитого фараона, которая была впоследствии разграблена подчистую. А о Тутанхамоне забыли на много веков и это сберегло его покой.

Поэтому столь значимым кажется сообщение РИА Новости о находке в Луксоре на западном берегу Нила захоронения с двадцатью нетронутыми саркофагами, пишет Популярная Механика.

««Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами… Это крупнейшая находка за последние несколько лет», — говорится в сообщении египетского министерства по делам древностей.»

По данным министерства, саркофаги еще не вскрывали. «Они были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне», — отмечается в документе. Речь идет о крупном двухуровневом захоронении.

Египетские власти обещают рассказать о находке поподробнее на пресс-конференции в субботу на этой неделе. Пока никакие обстоятельства дела неизвестны, даже датировка захоронения.

 
www.popmech.ru
 
 
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Хотя пирамид, гробниц и могил победнее в Египте очень много — миллионы, но захоронение, до которого за века так и не добрались воры, каждый раз оказывается...
 
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