В Египте найдено неразграбленное захоронение с двадцатью саркофагами

Источник материала: Вороновская газета

Хотя пирамид, гробниц и могил победнее в Египте очень много — миллионы, но захоронение, до которого за века так и не добрались воры, каждый раз оказывается археологической сенсацией.

Достаточно вспомнить Тутанхамона, ничем не славного при своей недолгой жизни, который стал одним из известнейших владык Египта потому, что вход в его усыпальницу был завален строительным мусором при сооружении соседней гробницы куда более знаменитого фараона, которая была впоследствии разграблена подчистую. А о Тутанхамоне забыли на много веков и это сберегло его покой.

Поэтому столь значимым кажется сообщение РИА Новости о находке в Луксоре на западном берегу Нила захоронения с двадцатью нетронутыми саркофагами, пишет Популярная Механика .

««Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами… Это крупнейшая находка за последние несколько лет», — говорится в сообщении египетского министерства по делам древностей.»

По данным министерства, саркофаги еще не вскрывали. «Они были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне», — отмечается в документе. Речь идет о крупном двухуровневом захоронении.

Египетские власти обещают рассказать о находке поподробнее на пресс-конференции в субботу на этой неделе. Пока никакие обстоятельства дела неизвестны, даже датировка захоронения.