Расширенная зона безвиза в Брестской и Гродненской областях откроется для посещения 10 ноября

Источник материала: Вороновская газета





Правительство утвердило порядок посещения гражданами безвизовой территории «Брест — Гродно», а также районов Брестской и Гродненской областей. Соответствующее положение закреплено в постановлении Совета Министров №699 от 14 октября 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Документ принят в целях реализации указа №300 от 7 августа текущего года «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» и вступает в силу 10 ноября.

В соответствии с положением, иностранцы могут посещать безвизовую территорию «Брест — Гродно» в туристических целях на срок до 15 суток при индивидуальном посещении, а западные области при условии следования в составе туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест — Гродно».

При себе иностранным гражданам необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу, и документ, дающий право на посещение безвизовой территории. Этот документ предоставляет право на однократный въезд и выезд из Беларуси.

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