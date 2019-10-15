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В Италии впервые в мире провели операцию по пересадке позвонков

16.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Италии впервые в мире провели операцию по пересадке позвонков

Итальянские врачи первыми в мире совершили успешную пересадку фрагмента позвоночника, заявили представители болонского Института ортопедии Риццоли, передает «МИР 24».

Группа специалистов под руководством Алессандро Гасбаррини в начале сентября заменила четыре позвонка 77-летнему пациенту с хордомой. Пациент, перенесший операцию, восстановился и выписан. В больнице он провел около месяца.

По утверждению медиков, самым оптимальным решением для замены человеческих органов и тканей являются аналогичные органы и ткани, а также кости. При отсутствии костей врачам надо прибегать к искусственным материалам – для замены позвонков до этого применялись участки большой берцовой кости.

https://www.belta.by

 
 
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Итальянские врачи первыми в мире совершили успешную пересадку фрагмента позвоночника, заявили представители болонского Института ортопедии Риццоли,...
 
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