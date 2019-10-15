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В Италии впервые в мире провели операцию по пересадке позвонков
16.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Итальянские врачи первыми в мире совершили успешную пересадку фрагмента позвоночника, заявили представители болонского Института ортопедии Риццоли, передает
Группа специалистов под руководством Алессандро Гасбаррини в начале сентября заменила четыре позвонка 77-летнему пациенту с хордомой. Пациент, перенесший операцию, восстановился и выписан. В больнице он провел около месяца.
По утверждению медиков, самым оптимальным решением для замены человеческих органов и тканей являются аналогичные органы и ткани, а также кости. При отсутствии костей врачам надо прибегать к искусственным материалам – для замены позвонков до этого применялись участки большой берцовой кости.
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Итальянские врачи первыми в мире совершили успешную пересадку фрагмента позвоночника, заявили представители болонского Института ортопедии Риццоли,...
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