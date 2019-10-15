Новый облик главной улицы, муралы и клумбы. Сморгонь готовится к областным «Дажынкам-2019»

Источник материала: Вороновская газета

Подготовка к областному фестивалю-ярмарке тружеников села, который пройдет 23 ноября, началась в районе еще в 2018-м.

И город постепенно преображается: появились новые объекты, яркими красками заиграли фасады зданий, улицы приобретают все более ухоженный вид.

– Проведение областных «Дажынак» – это возможность комплексно решить многие проблемные моменты, обновить город, повысить туристический потенциал района. Стараемся максимально использовать этот шанс, ведь все, что будет сделано к «Дажынкам», останется служить людям, – подчеркивает председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик . – В 2018 году разработали всю проектно-сметную документацию. Успели обновить здание детской больницы, загса, прокуратуры, суда. В этом году работы ведем по восьми планам подготовки к празднику. В благоустройстве города участвуют не только органы власти с бюджетным финансированием, значительные средства вкладывают местные предприятия и организации, жители сконцентрировали усилия на благоустройстве прежде всего личных подворий. Большинство из намеченного уже выполнено.

Сморгонь уже украсили цветочные композиции от коммунальников каждого района Гродненщины. На фасаде историко-краеведческого музея появилось изображение «Медвежьей академии», на стене магазина «Колосок» в центре города – панорама Кревского замка. На стене загса местный художник Иван Пилипчик завершает работу над граффити со словом «любовь» на разных языках. К празднику наружные стены шести зданий в райцентре украсят картины.

Один из главных объектов сегодня – реконструкция участка улицы Советской протяженностью около 2 километров. В день фестиваля здесь пройдет праздничное шествие хлеборобов. Уже выполнены работы по ремонту мостового сооружения, устройству ливневой канализации, укладке нижнего слоя асфальта, тротуара. Почти заменено уличное освещение, началась укладка верхнего слоя асфальта, установка дорожных знаков и светофоров.

Активно преображается и районный Центр культуры, где состоится награждение лучших работников агропромышленного комплекса.

– Основной объем работ завершен. Выполнили стяжки, уложили плитку. Ведем отделочные работы. В основном сейчас работаем в зрительном зале. Заканчивается монтаж звукоизоляционных, акустических панелей, идет монтаж сценического оборудования. В ходе обновления здание полностью преобразится. Удобно будет посещать Центр культуры и людям с ограниченными возможностями. Для них создается безбарьерная среда, предусмотрены пандусы, отдельные места в зрительном зале, – рассказал прораб СМТ №41 СУ «Сморгоньстрой» Сергей Черняк.

Из областного бюджета на обновление этих двух объектов выделено свыше 6 миллионов рублей.

За счет районного бюджета и других источников финансирования, в том числе предприятий различных форм собственности, будет обновлено около 90 объектов. На эти цели 33 субъекта хозяйствования выделили более 18 миллионов рублей. Уже выполнен ремонт кровли политехнического лицея, детской школы искусств, проведен текущий ремонт жилищного фонда. Ведется капитальный ремонт здания райисполкома. Завершается капитальный ремонт стоматологического отделения районной поликлиники, после чего приведут в порядок и прилегающую к нему территорию. Обновлено здание районного узла почтовой связи, проведена модернизация торговых объектов. В подготовке к празднику активно участвуют районные электросети, газовая служба. Автопарк №17 Сморгони отремонтировал здание автовокзала и благоустроил прилегающую к нему территорию.









Приятной новостью для сморгонцев стал ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. На эти цели ОАО «Банк развития Республики Беларусь» выделил 3,5 миллиона рублей. Кровлю и фасад отремонтируют к «Дажынкам». Полностью сдать объект намерены к новому году.

– Это очень нужный объект для нашего города, – рассказал заведующий сектором спорта и туризма Сморгонского райисполкома Александр Лобан. – И он будет полностью обновлен. К услугам сморгонцев откроются два бассейна размером 25 на 12 метров и 12 на 6 метров. ФОК будет востребован горожанами.







Сморгонский опытный лесхоз занимается реконструкцией дендропарка. Природную «жемчужину» за счет средств районного бюджета огородят декоративным забором.





Дорожные службы выполнили большой объем работ по ремонту дорог республиканского и областного назначения, наведению порядка на придорожных полосах, остановочных пунктах. К концу октября РУП «Гродноавтодор» завершит капитальный ремонт улицы Гагарина.

Преображается и проспект Индустриальный. В прошлом году начат его капремонт за счет бюджетных средств. Работы проведены на участке в 2,5 километра.





В нынешнем году за счет средств СЭЗ «Гродноинвест» ведется обновление участка протяженностью 2,2 километра.

Полным ходом идет благоустройство пешеходного бульвара вдоль улицы Советской. Работы ведутся благодаря спонсорской помощи «Беларусбанка» и ИООО «Кроноспан». Стоимость объекта – около 1 миллиона рублей. На бульваре установят 19 скамеек, светильники. На скамейках разметят гербы районов и города Гродно





Как отметил Геннадий Хоружик, разработана концепция проведения фестиваля-ярмарки. Особое место на праздничных мероприятиях отведут подворьям сельхозорганизаций. Будет организована выставка сельскохозяйственных животных, техники МТЗ. В концертной программе примут участие коллективы не только района и области, но и республики.



