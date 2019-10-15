Писатель Владимир Бушин: мир кишит катастрофами и убийствами

Источник материала: Аргументы и факты

Антигазманно

Валентина Оберемко, «АиФ»: — Владимир Сергеевич, в своём недавнем посте вы ругали Олега Газманова, который поёт про «господ офицеров». Почему? У нас же сейчас и господ много, и офицеров.

Владимир Бушин: — В этой песне о «господах» несуразные, картонные слова, к тому же в армии принято обращение «товарищ», а нынешние барды что угодно будут петь, только заплати им хорошо. Но ведь вот позорище: он поёт эту убогую песню, а офицеры в зале встают! Они слушают её стоя, как гимн! И это в стране, где не так давно солдаты и офицеры, Гуляев и Кобзон, весь народ пели: «С берёз, неслышен, невесом, слетает жёлтый лист. Старинный вальс „Осенний сон“ играет гармонист... Сидят и слушают бойцы — товарищи мои». Это же гениально! Это антигазманно!

А слово «господин», по моим наблюдениям, на телевидении употребляют только два ведущих: Евгений Попов и Дмитрий Нагиев. Но что с них взять? Первый считает американцев достойными презрения за то, что во время войны во Вьетнаме они не показывали трупы своих убитых солдат. Где свобода информации? Жаль, дескать, что в 1942 г. ещё не было телевидения и мы не могли показывать убитых красноармейцев. Второй не может понять, что вести передачу, да ещё с детьми, всегда в тёмных очках — значит соревноваться привлекательностью с Бабой-ягой.

— Как-то собирали деньги ветерану Сталинградской битвы на жильё, но так и не собрали. Почему тут офицеры не встают?

— В газетах часто появляются жалобы на то, что власть не слышит народ. Да всё они прекрасно слышат. Например, в Нижнем Тагиле главврачи в больницах получают около 140 тыс. руб. в месяц, а рядовые врачи около 20 тыс. Это не знает министр здравоохранения Вероника Скворцова? Знает. Но ничего не меняется. А нижнетагильские врачи наконец восстали. Помните, Марк Бернес пел: «Если бы парни всей Земли вместе собраться однажды могли, вот было б весело в компании такой, и до грядущего подать рукой». Увы, Бернес давно умер, а постаревшие парни смотрят по телевизору День флага...

Власти этой почти 30 лет. Когда она свалилась на нас, мы, фронтовики, были полны сил и могли принимать активное участие в общественной и государственной деятельности. Но нам не было никакой дороги — ни одного министра, губернатора, даже члена Общественной палаты и Комиссии по борьбе с фальсификацией истории. В Думе был один фронтовик — генерал Варенников.

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Признаюсь вам, что однажды во время очередной заминки с министром культуры я написал письмо Матвиенко, от которой это зависело, и предложил назначить министром меня. Какой расцвет наступил бы! Юрий Поляков, боясь прослыть мракобесом, признаётся: «Я далёк от призыва «Не пущать!». Мне бояться нечего, спросите Дмитрия Быкова. Он вам радостно ответит: «Бушин? Мракобес!» Поляков далёк! А я очень близок к призыву «Не пущать!». До каких же пор можно терпеть засилье околоточной бездарщины, похабщины, вплоть до матерщины в академических театрах, глумления над нашей историей, над русской культурой и над самим русским народом! Помните Маяковского? Вот кого бы министром культуры! «Встать бы здесь гремящим скандалистом... Оглушить бы их трёхпалым свистом в бабушку и бога душу мать!»

Молния ударила

— Мы называем себя государством равных возможностей, но 19 млн живут в крайней бедности, и у них возможностей нет; мы строим капитализм, но тоскуем по СССР. Чем чревата такая нелогичная жизнь?

— Крахом, как сказал поэт, «полной гибелью всерьёз». Нередко можно слышать: «Ну, в нашей истории ещё не то бывало! Но выжили, одолели, победили!» Нет, такого в нашей истории не бывало! Впервые в человеческой истории великая держава оказалась во власти людей, которые делают вид, будто у них есть план. На самом деле ничего у них за душой нет. Они неряшливо и второпях образованы. За 30 лет можно было многому научиться. Но перед нами уникальная система, не поддающаяся обучению. Свежайший образец — Эльвира Набиуллина. Ей под шестьдесят, работающая пенсионерка, седьмой год она сидит в кресле председателя Госбанка. Недавно мы от неё услышали: «Наши пенсионеры потому бедны, что не умеют копить и инвестировать». Она-то умеет инвестировать свои миллионы. Тут полная характеристика и человека, и времени, и власти, которая породила такого умельца.

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Вы сказали: «Мы строим капитализм...» Кто «мы»? Ни вы, ни я, ни наша родня не строим капитализм и не называем чёрного кобеля белым зайчиком. Это властители наши уже построили капитализм самого похабного и людоедского пошиба. Но они уверяют, что построили «новую Россию» и что это государство равных возможностей. А «новая Россия» кишит катастрофами, пожарами, взрывами артиллерийских складов, наводнениями, убийствами, самоубийствами. И помянутые честные люди смотрят на это как на естественное природное явление, как на стихийные бедствия, которых невозможно избежать.

Взять хотя бы взрывы на государственных артскладах. Там же должны быть неусыпная охрана, строжайший контроль. А их нет. Почему? Во-первых, потому, что охрана и контроль никакой прибыли не приносят. Их сократили до минимума. Во-вторых, в обстановке созданного системой всероссийского бардака, безответственности, халтуры и этот минимум стал исполнять свои столь важные обязанности шаляй-валяй. А нам объясняют: «Молния ударила! Илья-пророк разгневался! Как можно от него уберечься?»

А лесные пожары? Подобного не было в царское и советское время. Долго их причиной власть называла человеческий фактор, а теперь лесные пожары стали называть природными. Ну что можно сделать против природы? При этом молчат, что в 1991 г., как и в предыдущие, охраной лесов занимались 83 тыс. человек, а после принятия нового Лесного кодекса осталось 680 человек. Почему такое дикое сокращение? По той же причине: от охраны никакого барыша не получат Гуцериевы, Авены, Фридманы, Шаймиевы, Потанины. Отношение к кошмару, что творится в стране, как к неизбежному природному явлению есть важнейшая причина этого кошмара.