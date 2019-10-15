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Заседание районного методического объединения учителей физики

16.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

7 октября 2019 года в соответствии с планом на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Фаниполя» состоялось заседание районного методического объединения учителей физики под руководством методиста районного методического кабинета Алейниковой Н.А.

С целью совершенствования предметной компетентности педагогов, в рамках заседания был проведен практикум по теме: «Решение текстовых задач по подготовке к централизованному тестированию по учебному предмету «Физика».

Опытом своей работы по решению задач, предложенных в централизованном тестировании 2018 и 2019 года, поделился учитель физики гимназии г.Фаниполя Александр Михайлович Азаркевич.

Педагоги практически работали над задачами, совместно определяли наиболее эффективные способы их решения. Работа была активной и продуктивной. Участие в заседании МО позволило учителям поделиться проблемами в вопросах преподавания учебного предмета «Физика» и найти оптимальные пути их решения.




 
 
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7 октября 2019 года в соответствии с планом на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Фаниполя» состоялось заседание районного...
 
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