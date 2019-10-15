ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более Br750 тыс. вложили в строительство социально-педагогического центра в Ивановском районе

16.10.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Ивановский районный социально-педагогический центр торжественно открыли в деревне Ляховичи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по образованию райисполкома.

Более Br750 тыс. вложили в строительство социально-педагогического центра в Ивановском районе

Под учреждение образования реконструировали здание бывшего детского сада, которое долгое время не эксплуатировалось. В течение апреля-сентября на объекте работали строители. Под потребности центра частично была произведена перепланировка строения, оно полностью изменило свой облик.

Сейчас здесь созданы комфортные условия для работы специалистов и круглосуточного пребывания детей: оборудованы пищеблок, спальные помещения, игровая комната, кабинеты для индивидуальной работы с ребятами. Учреждение укомплектовано современной мебелью, бытовой техникой, для детей приобретены игрушки, развивающие игры. Всего в создание центра из местного бюджета было направлено свыше Br750 тыс. Кроме того, свою лепту в благоустройство внесли организации и предприятия района, индивидуальные предприниматели.

Социально-педагогический центр функционирует на территории района с сентября 2000 года, до сих пор он размещался в приспособленных помещениях. Центр координирует деятельность всех учреждений образования по оказанию своевременной квалифицированной социально-педагогической, психологической, правовой и другой помощи. В феврале 2007 года в его структуру был включен детский социальный приют. За это время реабилитацию на базе учреждения прошли 459 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Сейчас в центре временно проживают 11 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"За последнее время нам удалось решить проблему размещения двух социально значимых учреждений. Помимо социально-педагогического центра новую базу приобрел и районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Под его нужды реконструировано бывшее здание налоговой инспекции, которое было безвозмездно передано в коммунальную собственность. Здесь также созданы все необходимые условия для работы с особыми детьми", - отметил заместитель председателя Ивановского райисполкома Григорий Сыса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Ивановский районный социально-педагогический центр торжественно открыли в деревне Ляховичи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по образованию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заседание районного методического объединения учителей физики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика