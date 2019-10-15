Презентация нового романа «Там, за зорями» Оксаны Хващевской в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В четверг, 17 октября в 15:00 белорусская писательница Оксана Хващевская представит свой новый роман «Там, за зорями» в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (Брест, б-р Шевченко, 3). С читателями Брестского района Оксана встретится впервые!





Оксана Хващевская – одна из немногих современных белорусских писательниц, имя которой знакомо во всех уголках нашей страны. Первый роман писательницы «Не любовь» был представлен на ММКВЯ-2015. За три года он был презентован в более, чем 30 регионах Беларуси и нашел отклик у большого круга читателей. «Там, за зорями» впервые был представлен на ММКВЯ-2019, на

Творчество Оксаны Хващевской ненавязчиво возвращает читателя к историческому прошлому нашего края, молодости наших бабушек и дедушек. Через историю любви героев Оксана озвучивает и острые социальные проблемы современности.

«В своем романе я не несу некую пропаганду и, в общем-то, ни на чем не настаиваю, но если вдруг кто-то, прочитав этот роман вспомнит о своей деревне и родительском доме и захочет туда съездить, я буду считать, что как автор, я своего достигла, справилась. Ведь может быть, именно там, за зорями, вас давно ждут. Этот роман, он как дань уважения и преклонения ко всем тем, кто остался там» - говорит Оксана Хващевская.

Сама Оксана родилась и выросла в деревне Глыбов Гомельской области. В 2013 году Оксана отправила отрывок из романа «В дымке лет» (первоначальное название романа «Не любовь») на литературный конкурс и стала победителем по оценкам профессионального жюри и голосования читателей на сайте конкурса.

Приобрести роман можно на сайте издательства «Регистр», а также во время презентации.