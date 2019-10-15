ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Презентация нового романа «Там, за зорями» Оксаны Хващевской в Бресте

16.10.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В четверг, 17 октября в 15:00 белорусская писательница Оксана Хващевская представит свой новый роман «Там, за зорями» в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (Брест, б-р Шевченко, 3). С читателями Брестского района Оксана встретится впервые!

Презентация нового романа «Там, за зорями» Оксаны Хващевской в Бресте

Оксана Хващевская – одна из немногих современных белорусских писательниц, имя которой знакомо во всех уголках нашей страны. Первый роман писательницы «Не любовь» был представлен на ММКВЯ-2015. За три года он был презентован в более, чем 30 регионах Беларуси и нашел отклик у большого круга читателей. «Там, за зорями» впервые был представлен на ММКВЯ-2019, на

Творчество Оксаны Хващевской ненавязчиво возвращает читателя к историческому прошлому нашего края, молодости наших бабушек и дедушек. Через историю любви героев Оксана озвучивает и острые социальные проблемы современности.

«В своем романе я не несу некую пропаганду и, в общем-то, ни на чем не настаиваю, но если вдруг кто-то, прочитав этот роман вспомнит о своей деревне и родительском доме и захочет туда съездить, я буду считать, что как автор, я своего достигла, справилась. Ведь может быть, именно там, за зорями, вас давно ждут. Этот роман, он как дань уважения и преклонения ко всем тем, кто остался там» - говорит Оксана Хващевская.

Сама Оксана родилась и выросла в деревне Глыбов Гомельской области. В 2013 году Оксана отправила отрывок из романа «В дымке лет» (первоначальное название романа «Не любовь») на литературный конкурс и стала победителем по оценкам профессионального жюри и голосования читателей на сайте конкурса.

Приобрести роман можно на сайте издательства «Регистр», а также во время презентации.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В четверг, 17 октября в 15:00 белорусская писательница Оксана Хващевская представит свой новый роман «Там, за зорями» в Центральной городской библиотеке им. А.С....
 
Новости дня
Новости разные
 
Заседание районного методического объединения учителей физики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика