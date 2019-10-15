Улицы Бреста и их имена: как новые улицы получают свои названия?

Источник материала: Виртуальный Брест

Индивидуальность любого населенного пункта, помимо архитектуры, наглядно проявляется в названиях его «визитных карточек» – улиц, переулков, бульваров и площадей – особенно тех из них, которые не значатся в списках повсеместных дублируемых однотипных. В идеале каждое такое оригинальное название или переименование будет лишь подчеркивать неповторимость нашего областного центра.





В беседе с корреспондентом Zarya.by старший инспектор отдела культуры Брестского горисполкома Алла Кондак подчеркивает: даже для интенсивно развивающегося города с 350-тысячным населением появление новой улицы, соответственно, как и ее наименование – безусловно, событие нерядовое, из разряда особой важности.

- Необходимость в наименовании улицы возникает после обращения Брестского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру либо когда проектные организации начинают разработку и строительство какого-то объекта. То есть сначала о перспективном появлении очередного микрорайона высотной застройки или квартала ИЖС нас информируют ответственные структуры. К слову, сама юридическая процедура наименования, подразумевающая несколько этапов, достаточно длительная, занимает в среднем четыре месяца, – поясняет Алла Петровна.

К моменту начала последней волны строительного бума в Бресте абсолютное большинство традиционно-патриархальных, более присущих деревенской местности «цветочных» и «плодово-ягодных» названий улиц уже оказались задействовано.

На смену им пришли прилагательные иного рода – исторической тематики, как русско-, так и белорусскоязычного звучания – возвращающие к истокам Берестейская, Старожитная, а еще – Грюнвальдская, проходящая от улицы Махновича до улицы Жукова через номерные пятый и шестой юго-западные микрорайоны, связывающая Ковельское и Варшавское шоссе Мытная, предшественница которой существовала в старом городе, что подтверждено документально планом Брест-Литовска 1824 года, и другие.

– В новой энциклопедии, выпущенной к тысячелетию Бреста, список его улиц изложен на двух государственных языках. Раньше их название сначала определялось на русском языке, затем переводилось на белорусский, причем с учетом того, чтобы между ними не было разительных контрастов типа «Янтарная-Бурштыновая». С 2011 года все изменилось: теперь сперва подыскиваем подходящий вариант на белорусском языке, после чего используем транслитерацию, а не перевод: улица Строителей, к примеру, сейчас именовалась бы как Будаўнікоў. Неизменными в названии остаются основополагающие закономерности: во-первых, оно должно звучать, во-вторых – не рождать путаницу и не перекликаться каким-то образом с теми, какие уже есть, – рассказывает Алла Кондак.





Спустя многие десятилетия мирной жизни приграничья военно-патриотическая тематика по-прежнему остается одной из ярко выраженных доминант при определении названий брестских улиц – с той лишь разницей, что сейчас они изначально тематически, географически и территориально «привязываются» к конкретному уголку городской территории.

Так, исходя из данного принципа, в последнее время в районе Южного городка, где дислоцировалась не одна воинская часть, появились улицы Защитников Отечества, Гвардейская, Десантная и другие. Продолжается и практика присвоения улицам, переулками проездам, которых в Бресте насчитывается более семи сотен, добавлять наиболее авторитетных, известных, узнаваемых имен. Защитников и освободителей от немецко-фашистской оккупации, активных участников революционного и партизанского движения, руководителей крупных предприятий, ярких представителей творческой интеллигенции – композиторов, поэтов, писателей, художников, ученых.

По сохранившейся традиции одними из первых в списке на увековечение подобным образом претендуют личности с официальным званием Героев советской эпохи – далеко не всем из них пока еще возданы соответствующие высокому рангу почести.





Согласно статистике, еще несколько лет назад улицам и переулкам областного центра, располагающимся в основном на Граевке, Березовке, Киевке, Тришине, в новых районах застройки, были официально присвоены имена более сорока Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда. Среди них – Георгий Жуков, Семен Буденный, Сергей Грицевец, Константин Рокоссовский, Иван Черняховский.

Трендом последних десятилетий становится наименование улиц в честь тех, чьи судьбы непосредственно были связаны с Брестом или областью. Так, по предложению городского совета ветеранов появилась улица имени Героя Советского Союза Ивана Барсукова, который после распада СССР был начальником Брестского Краснознаменного пограничного отряда имени Ф.Э. Дзержинского. Как и прежде, не остаются без внимания и те, кто ценой собственной жизни в военное лихолетье сохранял город над Бугом для потомков: мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» выступил инициатором названия соответствующих улиц в честь награжденного посмертно орденом Отечественной войны I степени начальника полковой школы 44-го стрелкового полка Василия Бытко и погибшего в бою под Брестом 27 июля 1944 года командира батальона 234-го гвардейского стрелкового полка Абрама Тарнопольского.

Сейчас на очереди увековечение подобным образом памяти военврача II ранга Бориса Маслова, который в июне 1941 года был начальником военного госпиталя на Госпитальном острове в крепости и до конца своих дней оставался верным профессиональному долгу: история этого человека достойна отдельной публикации.





На протяжении десятилетий укореняется и традиция точно так же в первоочередном порядке называть улицы Бреста фамилиями его почетных граждан – в числе последних такой чести удостоились освобождавшие с боями Брест Юрий Михайлович Винник и Николай Давыдович Свинарчук. Во многом символично то, что ряд улиц так называемых «заречных» микрорайонов, построенных относительно недавно на ранее необжитых территориях другого берега Мухавца, названы именами тех, кто внес наиболее значительный вклад в развитие Бреста уже в созидательные мирные десятилетия.

Это действительно достойная награда за их труд: таким образом, гости и жители города будут знать и помнить бригадира комплексной бригады строительного треста №8 Василия Махновича, под руководством которого были построены акушерский комплекс на улице Халтурина, терапевтический корпус областной больницы, противотуберкулезный диспансер, медицинское училище, восемь детских садов, шесть средних школ; заслуженного строителя БССР Владимира Гоздецкого, благодаря ему в городе возведены большинство объектов здравоохранения, образования и культуры, чулочный и ковровый комбинаты; первого директора Брестского электромеханического завода Владимира Сальникова; главного инженера этого предприятия Михаила Екельчика, который первым из брестчан получил Государственную премию СССР и других.





К слову, претендовать на «именную» улицу в Бресте может каждая предлагаемая известная личность из любого исторического периода. Согласно существующим требованиям, по каждой такой кандидатуре должно быть четкое обоснование ее заслуг перед городом. Сначала потенциального кандидата необходимо представить депутатам городского Совета для дальнейшего рассмотрения и изучения его биографии, затем поступившее предложение проходит процедуру общественного обсуждения. По одной улице могут предлагаться сразу несколько вариантов: окончательный вердикт выносится горисполкомом в пользу того, чьи заслуги признаны более весомыми и значимыми. Впрочем, остальные предложения также могут иметь продолжение.

– Подача заявки не означает, что улицу обязательно назовут исходя из предложенного варианта. Все зависит от того, что сделал этот человек для города. Соответственно, по заслугам и принимается решение – например, об увековечении иным образом, посредством установления мемориальной доски. Обоснованные поступающие предложения хранятся в специальной «копилке» и ожидают своего часа, так что дефицита в известных именах при необходимости названия новой улицы нет, – констатирует Алла Кондак.



