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На рынке почтовых услуг

16.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

  На участке почтовой связи Городок ОЦПС Витебского филиала РУП «Белпочта» трудятся 59 работников, которые оказывают более 30 видов традиционных и непрофильных почтовых услуг. 9 октября люди, благодаря которым мы имеем возможность отправлять и получать письма, открытки, денежные переводы и посылки, с радостью принимали от своих близких, родственников и друзей добрые поздравления с профессиональным праздником — Днём почты.

На рынке почтовых услуг

Ежегодно 9 октябряотмечается Всемирный день почты. Дата праздника выбрана неслучайно: именно в этот день в 1874 году был утверждён Генеральный почтовый союз, который на сегодняшний день имеет статус специализированногоучреждения ООН. Международная почта говорит на 6 800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяжённую в мире сеть  физической доставки почты.

 

Начальник  участка почтовой связи  Наталья Преснякова отмечает, что информация о новых услугах оперативно размещается на сайте «Белпочты», благодаря чему клиенты всегда в курсе нововведений. Среди таких услуг, например, линейка «Комфорт»,  предназначенная для контролируемых пересылок (заказные письма, мелкие пакеты, посылки); «Комфорт для отправителя» — отправителю присылают SMS-уведомление, когда отправление получено; «Комфорт для получателя» — получателю звонят, когда приходит отправление, и оговаривают удобное ему время и место доставки; «Комфорт для всех» объединяет два предыдущих пункта.

    Не менее популярна «Электронная марка». Эта современная услуга позволяет «наклеить» и оплатить марку, не выходя из дома. Электронную  марку распечатывают непосредственно на конверт или лист бумаги и оплачивают через интернет. Далее письмо можно отправить любым стандартным способом.

  — Наибольшей популярностью среди клиентов пользуются услуги экспресс-почты по Беларуси (EMS Belpost), отправка заказных писем, посылок и мелких пакетов с наложенным платежом, — говорит Наталья Александровна. — Последние, в основном, благодаря китайским интернет-магазинам (почта просто «завалена» посылками из Китая). Хотя белорусская каталожная и интернет-торговля не отстают.

    Также востребованы электронные денежные переводы, поскольку получатель может забрать деньги уже через четыре часа после отправки. Это очень оперативно, а за дополнительную плату и более комфортно: электронный денежный перевод может быть осуществлён с доставкой на дом, письменным сообщением и уведомлением о получении.

    В общем, наша почтовая служба не стоит на месте и старается соответствовать требованиям современного мира. И результат налицо  -  по оценке международных экспертов РУП «Белпочта» держит высокую планку среди государств СНГ, европейских стран, а также участников Всемирного почтового союза.

Елена КРАВЦОВА.

 
 
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  На участке почтовой связи Городок ОЦПС Витебского филиала РУП «Белпочта» трудятся 59 работников, которые оказывают более 30 видов традиционных и непрофильных...
 
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